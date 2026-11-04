Marcelo Ebrard invita a jóvenes yucatecos a aprovechar las 5 mil becas en semiconductores con la Universidad de Arizona

Marcelo Ebrard, secretario de Economía del Gobierno de México, anunció una iniciativa de capacitación gratuita en semiconductores que busca beneficiar a 5 mil jóvenes mexicanos mediante cursos en línea impartidos en colaboración con la Universidad de Arizona.

Durante la conferencia quincenal del gobernador Joaquín Díaz Mena, realizada este miércoles en el Centro de Convenciones Siglo XXI de Mérida, en el marco del InnovaFest 2026, el funcionario invitó a las juventudes a aprovechar esta oportunidad de formación especializada y prepararse para las nuevas oportunidades laborales que ofrece el sector tecnológico.

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La capacitación contará con disponibilidad de horarios para facilitar la participación de los interesados y tendrá un componente especial en idioma inglés, como parte de la preparación que requiere una industria con proyección internacional.

Buscan preparar talento para la industria de semiconductores

Ebrard explicó que esta iniciativa se desarrollará en coordinación con la Universidad de Arizona, el Departamento de Estado de Estados Unidos y las secretarías de Economía de México y Yucatán.

Los cursos serán gratuitos y estarán enfocados en desarrollar conocimientos relacionados con los semiconductores, un sector estratégico para la innovación y el crecimiento tecnológico.

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El secretario de Economía señaló que México busca atraer inversiones para la fabricación de semiconductores y fortalecer su participación en esta industria, por lo que resulta necesario contar con personal capacitado que pueda incorporarse a las nuevas oportunidades de empleo.

Asimismo, vinculó este programa de formación con los proyectos de infraestructura y las estrategias de atracción de inversiones que se impulsan en el país, al considerar que el desarrollo industrial requiere tanto de condiciones para instalar empresas como de capital humano especializado.

Con esta iniciativa, el Gobierno de México busca acercar a miles de jóvenes a la formación tecnológica y prepararlos para participar en una industria con creciente relevancia económica.