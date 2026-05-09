Brote de hantavirus en crucero Hondius activa evacuación internacional frente a Tenerife

Las autoridades de España desplegaron un operativo internacional para evacuar este domingo al pasaje y la tripulación del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus y ubicado frente a las costas de la isla de Tenerife, en el Océano Atlántico.

El proceso de desembarque se realizará de manera escalonada y organizada por nacionalidades, con la participación coordinada de al menos ocho países que ya programaron vuelos de repatriación para trasladar a sus ciudadanos.

El ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, informó que el dispositivo busca garantizar una evacuación rápida y bajo estrictas medidas sanitarias y de seguridad.

Países europeos y norteamericanos coordinan vuelos especiales

De acuerdo con el gobierno español, ya se encuentran confirmados vuelos de repatriación hacia Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda y Países Bajos para atender a ciudadanos de la Unión Europea.

Asimismo, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá también habilitaron traslados especiales para sus nacionales que permanecen a bordo del crucero.

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Las autoridades españolas detallaron que el Mecanismo Europeo de Protección Civil se mantiene en alerta y podría intervenir en caso de ser necesario para facilitar la evacuación de pasajeros provenientes de otros países.

España enviará avión militar para trasladar a ciudadanos españoles

El gobierno español confirmó además que un avión de la Fuerza Aérea ya se encuentra listo en Canarias para trasladar a 14 ciudadanos españoles y a un epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) procedente de África, quien permanece en el barco.

Todos ellos serán llevados a Madrid, donde ingresarán a un hospital militar para cumplir con un periodo de cuarentena y vigilancia médica preventiva.

La ministra de Sanidad de España, Mónica García, explicó que el protocolo sanitario contempla supervisión médica continua para evitar posibles riesgos de propagación del virus.

Crucero continuará viaje hacia Países Bajos tras desinfección

Una vez concluida la evacuación del pasaje y la tripulación, el crucero será abastecido nuevamente de combustible y suministros para continuar su trayecto hacia Países Bajos.

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Hantavirus: les passagers du navire MV Hondius sont des “contacts à haut risque”, selon l’OMShttps://t.co/syV2o1y8qV pic.twitter.com/UABSXiQWqt — BFM (@BFMTV) May 9, 2026

Las autoridades neerlandesas y la empresa armadora asumirán posteriormente las labores de desinfección integral de la embarcación antes de que vuelva a operar.

El caso ha generado atención internacional debido a las medidas de contención implementadas y a la coordinación multinacional desplegada para atender la emergencia sanitaria en altamar.

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