OMS aclara cómo se transmite el hantavirus del crucero “MV Hondius”: “no es un nuevo COVID-19”

La Organización Mundial de la Salud aclaró que el hantavirus relacionado con el brote detectado en el crucero “MV Hondius” no se transmite con la facilidad de virus respiratorios como el COVID-19 o el sarampión.

De acuerdo con el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, el contagio entre personas solo podría ocurrir mediante un contacto muy cercano, con posible exposición directa a saliva o secreciones respiratorias de una persona infectada.

El organismo internacional insistió en que el riesgo para la población general es bajo, pese a la alerta generada por el brote registrado a bordo del crucero de expedición, que realizaba una travesía por el Atlántico Sur tras partir desde Ushuaia, Argentina.

El caso mantiene bajo vigilancia sanitaria a autoridades de varios países, después de que se reportaran personas fallecidas y casos confirmados o sospechosos.

¿Cómo se transmite el hantavirus, según la OMS?

Christian Lindmeier explicó que, en el caso del brote del “MV Hondius”, el contacto cercano significa estar prácticamente cara a cara con una persona infectada, en proximidad directa y con posible exposición a saliva o secreciones al toser, estornudar o escupir.

La OMS subrayó que incluso entre personas que compartieron cabina en el crucero hubo casos en los que una se contagió y otra no, lo que refuerza la idea de que la transmisión no es sencilla ni generalizada. Por ello, el organismo descartó que se trate de un escenario comparable al COVID-19.

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¿El hantavirus puede contagiarse entre personas?

La transmisión habitual del hantavirus ocurre por contacto con roedores infectados, especialmente a través de orina, saliva o excrementos. Sin embargo, algunas variantes, como el virus Andes identificado en Sudamérica, pueden transmitirse entre personas en circunstancias específicas de contacto estrecho.

En el caso del crucero, la OMS mantiene la investigación para determinar si hubo contagio entre pasajeros o si las infecciones ocurrieron antes del embarque o durante alguna escala. Las autoridades sanitarias consideran que pudo haber transmisión limitada entre contactos cercanos, pero no una propagación amplia.

¿Qué pasó en el crucero “MV Hondius”?

El brote fue detectado a bordo del crucero de expedición “MV Hondius”, operado por Oceanwide Expeditions. La embarcación salió de Cabo Verde rumbo a las Islas Canarias después de que algunos pasajeros fueran evacuados en vuelos médicos y trasladados a hospitales europeos. España aceptó recibir el buque en Tenerife bajo un protocolo sanitario especial coordinado con la OMS.

De acuerdo con reportes recientes, el brote ha dejado tres personas fallecidas y varios casos confirmados o sospechosos, aunque la OMS mantiene que el riesgo para la población general sigue siendo mínimo.

Las autoridades españolas preparan evaluaciones médicas, aislamiento preventivo y planes de repatriación para pasajeros y tripulación.

Hantaviruses are zoonotic viruses that naturally infect rodents and can occasionally spread to people.



Here’s what you need to know about #hantavirus: What they are, how they spread, the symptoms, and how to prevent infection pic.twitter.com/pduUjlwl2j — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 8, 2026

¿Qué tan grave es el hantavirus?

El hantavirus puede causar enfermedades severas, principalmente respiratorias o renales, y en algunos casos puede ser mortal. Por esa razón, las personas con síntomas compatibles y antecedente de exposición deben recibir atención médica oportuna.

Aun así, la OMS pidió evitar alarmas innecesarias. El mensaje central del organismo es que el brote del crucero requiere vigilancia y protocolos sanitarios, pero no representa una amenaza generalizada para la población.

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