Crucero con brote de hantavirus desembarca a 94 pasajeros en Tenerife; aún faltan 24 por evacuar

El operativo sanitario para evacuar a los pasajeros del crucero "MV Hondius", afectado por un brote de hantavirus durante su travesía, avanzó en el puerto de Granadilla, en la isla de Tenerife, España.

De acuerdo con las autoridades, 94 personas lograron desembarcar para tomar vuelos hacia sus países de origen, mientras que otras 24 tienen previsto hacerlo en las próximas horas.

La operación fue coordinada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el gobierno español, luego de que la embarcación llegara a Canarias procedente de Cabo Verde.

El caso generó atención internacional debido a la presencia de pasajeros de distintas nacionalidades y al antecedente de tres personas fallecidas durante el viaje.

¿Cómo fue el desembarco del crucero "MV Hondius" en Tenerife?

La ministra española de Sanidad, Mónica García, informó en rueda de prensa que el traslado de pasajeros se realizó mediante siete vuelos. Según detalló, en esos desplazamientos viajaron personas de ocho nacionalidades, aunque uno de los vuelos gestionados por Países Bajos incluyó ciudadanos de once países distintos.

Noticia Destacada Brote de hantavirus en crucero Hondius activa evacuación internacional frente a Tenerife

García aseguró que la jornada se desarrolló con normalidad y bajo condiciones de seguridad. El operativo permitió que los pasajeros desembarcaran de manera ordenada en el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, donde la embarcación había fondeado durante la madrugada.

Para hoy lunes se prevé que el barco realice labores de repostaje durante las primeras horas del día. Más tarde, se llevarán a cabo los últimos vuelos programados: uno procedente de Australia, que trasladará a seis personas, y otro de Países Bajos, con 18 pasajeros.

¿Qué se sabe del brote de hantavirus en el crucero "MV Hondius"?

El "MV Hondius" había zarpado el 1 de abril desde la terminal portuaria de Ushuaia, en Argentina, con destino a Cabo Verde. Durante la travesía se detectó un brote de hantavirus que, según la OMS, dejó tres personas fallecidas y seis casos confirmados hasta el sábado.

إن تفشي لسلالة خطيرة من فيروس هانتا على متن سفينة الرحلات البحرية MV Hondius قد أدى المرض بالفعل إلى العديد من الوفيات، في حين أصبح الركاب الذين سافروا عبر العالم خاضعين لمراقبة غير مسبوقة من قبل علماء الأوبئة،المشكلة أنه تمكن بعض الركاب من مغادرة السفينة والسفر إلى 12 دولة. pic.twitter.com/AuRkTKlRFf — Valhalla (@ELMObrokenWings) May 11, 2026

La embarcación llegó a Tenerife con 151 personas a bordo, entre pasajeros, tripulantes y personal especializado. También viajaban dos epidemiólogos de Países Bajos, además de representantes de la OMS y del SDC, organismo vinculado a la Organización Marítima Internacional.

El seguimiento sanitario continuará hasta completar la evacuación de los pasajeros restantes y revisar las condiciones del barco, mientras las autoridades mantienen la vigilancia sobre los casos detectados.

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