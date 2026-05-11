Estados Unidos enviará a cuarentena en Nebraska a 17 pasajeros del crucero con brote de hantavirus

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) pondrán bajo aislamiento y vigilancia médica a 17 pasajeros estadounidenses que estuvieron a bordo del crucero “MV Hondius”, embarcación afectada por un brote de hantavirus que ha generado preocupación sanitaria internacional.

Las personas fueron evacuadas desde la isla de Tenerife, en España, mediante un vuelo de repatriación médica del gobierno estadounidense.

El traslado tendrá como punto de llegada la Base de la Fuerza Aérea Offutt, en Omaha, Nebraska, desde donde serán llevadas al Centro Nacional de Cuarentena de la Universidad de Nebraska. De acuerdo con los CDC, el riesgo para la población general de Estados Unidos se mantiene extremadamente bajo.

El brote en el crucero “MV Hondius” ha sido vinculado con tres fallecimientos y varios casos confirmados o sospechosos. Autoridades sanitarias estadounidenses y de Nebraska señalaron que los pasajeros serán evaluados y monitoreados en instalaciones especializadas, mientras se determina el nivel de seguimiento que requiere cada caso.

¿Qué pasará con los 17 estadounidenses expuestos al hantavirus?

Los 17 pasajeros estadounidenses serán trasladados al Centro Nacional de Cuarentena, ubicado en el campus del Nebraska Medical Center y de la Universidad de Nebraska Medical Center. Esa unidad fue preparada para recibir y monitorear a los ciudadanos repatriados desde el crucero “MV Hondius”.

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Antes y después de su llegada a Estados Unidos, equipos de los CDC realizarán evaluaciones médicas y epidemiológicas para determinar el riesgo de exposición de cada persona. Con esos resultados se definirán las medidas de monitoreo, aislamiento o atención clínica que correspondan.

Reportes de medios estadounidenses indican que un pasajero dio positivo a hantavirus y otro presentó síntomas leves durante el proceso de repatriación, por lo que ambos fueron trasladados bajo medidas de biocontención.

¿Dónde estarán en cuarentena los pasajeros del “MV Hondius”?

Los pasajeros serán observados en una de las instalaciones de cuarentena más avanzadas de Estados Unidos. Autoridades de Nebraska informaron que existe coordinación con agencias federales, estatales y locales para recibir a las personas repatriadas y ofrecerles atención adecuada. También señalaron que no hay amenaza para la seguridad pública.

UNMC and @NebraskaMed have been asked by federal partners to receive and monitor U.S. citizens associated with a cruise ship hantavirus outbreak.



Our teams have a long-standing history of responding to global infectious disease threats and are prepared for moments like this. — University of Nebraska Medical Center (@unmc) May 10, 2026

Responsables del centro han comparado la estancia con un esquema similar al de un hotel, aunque bajo vigilancia médica. Hasta ahora no se ha definido públicamente cuánto tiempo permanecerán aislados los pasajeros, pues dependerá de la evaluación individual y de las directrices sanitarias.

Los CDC también preparan guías de seguimiento para departamentos de salud estatales y locales, con el fin de vigilar posibles contactos o personas expuestas fuera del crucero.

¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?

El hantavirus es una enfermedad zoonótica asociada principalmente con roedores. La transmisión puede ocurrir por contacto con heces, orina o saliva de animales infectados, especialmente cuando partículas contaminadas se inhalan en espacios cerrados o con poca ventilación.

Los 17 estadounidenses expuestos al hantavorus y repatriados del ‘MV Hondius’ fueron trasladados al Centro Nacional de Cuarentena de la Universidad de Nebraska / AP

Las autoridades sanitarias han insistido en que no se trata de un virus con transmisión fácil como ocurrió con el COVID-19. El propio presidente Donald Trump afirmó que los CDC tienen la situación bajo control y descartó, por ahora, reforzar la comunicación con la Organización Mundial de la Salud.

El caso del “MV Hondius” mantiene activos los protocolos de vigilancia internacional, luego de que la embarcación registrara fallecimientos y contagios durante su travesía. En Estados Unidos, el manejo se concentrará en monitorear a los pasajeros repatriados, atender posibles casos y evitar riesgos adicionales para la población.

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