OMS descarta “otro Covid” por brote de hantavirus en crucero rumbo a Tenerife

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró este sábado que el brote de hantavirus detectado en el crucero Hondius no representa una situación comparable con la pandemia de COVID-19 y pidió tranquilidad a la población de Tenerife, en España.

A través de un mensaje difundido en la red social X, Tedros afirmó que el nivel de riesgo sanitario para la población continúa siendo bajo y subrayó que las evaluaciones realizadas por especialistas internacionales descartan un escenario similar al vivido en 2020.

“Esto no es otro Covid”, enfatizó el titular del organismo internacional, quien viajará a Tenerife para coordinar personalmente el operativo sanitario junto con autoridades españolas y europeas.

Autoridades mantienen vigilancia estricta en el crucero

El responsable de la OMS explicó que actualmente no existen pasajeros con síntomas dentro de la embarcación y que el monitoreo médico en el buque se mantiene bajo estrictos protocolos sanitarios.

Indicó que especialistas de la OMS, autoridades sanitarias europeas y personal del gobierno de Países Bajos supervisan permanentemente la situación para evitar cualquier riesgo de propagación.

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Tedros reconoció que el caso inevitablemente genera preocupación entre la población debido al recuerdo aún reciente de la pandemia de COVID-19, especialmente por tratarse de un barco próximo a arribar a territorio español.

Sin embargo, insistió en que las condiciones actuales son distintas y aseguró que el riesgo epidemiológico permanece controlado.

España desplegará operativo especial de evacuación

Las autoridades españolas prepararon un operativo especial para recibir al crucero frente a las costas de Tenerife. El desembarque se realizará en el puerto industrial de Granadilla, alejado de zonas residenciales y bajo medidas de aislamiento sanitario.

De acuerdo con el plan establecido, los pasajeros serán trasladados en vehículos sellados y posteriormente repatriados de forma directa a sus respectivos países sin contacto con la población local.

El director de la OMS destacó que la decisión de recibir la embarcación en España responde a criterios establecidos en el Reglamento Sanitario Internacional, que obliga a identificar el puerto más cercano con capacidad médica suficiente para atender emergencias de salud pública.

A la gente de Tenerife,



Mi nombre es Tedros, y ejerzo como Director General de la Organización Mundial de la Salud, el organismo de las Naciones Unidas responsable de la salud pública mundial. No es habitual que escriba directamente a la gente de una sola comunidad, pero hoy… pic.twitter.com/ouRuVDawks — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 9, 2026

Tenerife fue elegida por capacidad médica y logística

Tedros explicó que Tenerife cumplió con las condiciones necesarias para garantizar seguridad médica y logística durante la evacuación del pasaje y la tripulación.

Asimismo, reconoció la colaboración del gobierno español en la aplicación de los protocolos internacionales de salud pública para atender la situación derivada del brote de hantavirus.

La llegada del crucero y el despliegue sanitario internacional han generado atención mundial debido a las medidas implementadas para contener cualquier posible riesgo epidemiológico.

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