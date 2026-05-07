¿Cómo se contagia el hantavirus y cuáles son sus síntomas? Esto debes saber sobre el virus que puede ser mortal

El hantavirus es una enfermedad viral potencialmente mortal que se transmite principalmente de roedores a humanos.

Aunque no es un virus nuevo, los brotes recientes han generado dudas sobre cómo ocurre el contagio, qué síntomas provoca y cuándo puede convertirse en una emergencia médica.

De acuerdo con MedlinePlus, servicio de información de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, los roedores, especialmente algunos tipos de ratones, pueden portar el virus en su orina y excrementos sin enfermarse.

El riesgo para las personas aparece cuando entran en contacto con polvo contaminado por esas secreciones, sobre todo en espacios cerrados que permanecieron desocupados durante mucho tiempo.

¿Cómo te puedes contagiar de hantavirus?

La forma más común de contagio ocurre al respirar partículas contaminadas con orina, excremento o saliva de roedores infectados. Esto puede pasar al barrer, limpiar o mover objetos en bodegas, cabañas, viviendas abandonadas, graneros, barracas o espacios donde hubo nidos de ratones.

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También puede existir riesgo si una persona toca superficies contaminadas y después se lleva las manos a la nariz, boca u ojos, o si manipula objetos donde hubo presencia de roedores. Por eso, no se recomienda barrer o aspirar en seco lugares con excremento de ratón, ya que esa acción puede levantar polvo contaminado.

MedlinePlus señala que el hantavirus no parece propagarse de persona a persona; sin embargo, algunas variantes específicas, como la cepa Andes identificada en Sudamérica, sí han sido asociadas con transmisión entre humanos en circunstancias poco frecuentes y de contacto estrecho.

¿Cuáles son los síntomas del hantavirus?

Los primeros síntomas suelen parecerse a los de una gripe. Una persona infectada puede presentar fiebre, escalofríos y dolores musculares. También pueden aparecer dolor de cabeza, malestar general, náuseas, vómitos y tos seca.

Una señal de alerta importante es la dificultad para respirar. Según MedlinePlus, algunas personas pueden sentirse mejor por un periodo muy corto, pero después de uno o dos días presentar problemas respiratorios y empeorar rápidamente.

¿Qué tan grave puede ser el hantavirus?

El hantavirus puede causar enfermedad pulmonar severa, insuficiencia renal e insuficiencia cardiorrespiratoria.

En los casos graves, las personas necesitan hospitalización y con frecuencia atención en una Unidad de Cuidados Intensivos, con oxígeno, ventilación mecánica u otros soportes médicos.

La gravedad del virus radica en que puede avanzar de forma rápida. MedlinePlus advierte que incluso con tratamiento intensivo, cerca del 38% de las personas con enfermedad pulmonar por hantavirus muere.

So far, eight cases of #hantavirus have been reported, including three deaths.



While this is a serious incident, @WHO assesses the public health risk as low.



WHO will continue to work with all relevant governments and partners to provide care for those who are affected, protect… pic.twitter.com/NEBHXrqurT — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 7, 2026

¿Cuándo buscar atención médica?

Una persona debe acudir a un servicio médico si presenta síntomas parecidos a gripe después de haber estado expuesta a excremento, orina, nidos o polvo contaminado por roedores.

La atención temprana es clave porque no existen antivirales específicos contra el hantavirus y el tratamiento se basa en soporte médico para controlar las complicaciones.

Para prevenir el contagio, la recomendación principal es evitar el contacto con roedores y limpiar con medidas de protección: ventilar espacios cerrados, usar desinfectante, no barrer en seco y recurrir a control de plagas si existe infestación.

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