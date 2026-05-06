Ebrard descarta que señalamientos contra funcionarios afecten revisión del T-MEC con Estados Unidos

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, descartó que los señalamientos de autoridades de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico afecten las negociaciones comerciales rumbo a la revisión del T-MEC.

En entrevista radiofónica, el funcionario federal afirmó que, hasta el momento, el tema de seguridad no ha sido incorporado a las conversaciones comerciales con el gobierno estadounidense. Ebrard sostuvo que ese asunto tiene otros espacios de diálogo bilateral y que la agenda del tratado se mantiene enfocada en temas económicos, productivos y arancelarios.

¿Qué dijo Marcelo Ebrard sobre el T-MEC y los señalamientos contra funcionarios?

El titular de la Secretaría de Economía señaló que no observa, por ahora, que la seguridad sea un tema dentro de las negociaciones comerciales. “No veo, hasta ahorita, que se introduzca el tema de seguridad”, expresó al referirse a la revisión del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

La declaración ocurre después de que autoridades estadounidenses señalaran al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y la facción de Los Chapitos.

Tras esos señalamientos, Rocha Moya solicitó licencia como gobernador de Sinaloa, mientras el Gobierno federal le otorgó seguridad. El caso generó tensión política en México y abrió dudas sobre si podría impactar otros frentes de la relación bilateral con Washington.

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¿Cuándo iniciarán las negociaciones formales del T-MEC?

Ebrard confirmó que se mantiene el 27 de mayo como fecha prevista para el inicio de las conversaciones formales con Estados Unidos. La primera ronda se realizará en la Ciudad de México, mientras que la segunda tendrá lugar en Washington.

El secretario adelantó que México espera una negociación difícil y compleja, debido a que el actual gobierno estadounidense impulsa una visión distinta a la idea tradicional del libre comercio. Según explicó, Washington ha mostrado afinidad por medidas como aranceles, reglas de origen más estrictas y otras restricciones comerciales.

¿Qué sectores serán prioridad para México?

Rumbo a la revisión del T-MEC, el Gobierno de México buscará reducir al máximo los aranceles y defender sectores estratégicos para la economía nacional. Entre las prioridades estarán las industrias automotriz, acerera y de aluminio, que son clave para la integración productiva de América del Norte.

Ebrard subrayó que la estrategia mexicana estará orientada a proteger la competitividad regional y evitar que nuevas medidas comerciales afecten a empresas, empleos y cadenas de suministro.

Aunque reconoció que el entorno será complicado, insistió en que las conversaciones comerciales deben mantenerse separadas de los expedientes de seguridad que se atienden por otras vías institucionales.

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