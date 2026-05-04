Publica EE.UU. estrategia antidrogas 2026 y condiciona ayuda contra el narcotráfico a México

Este lunes, el Gobierno de Estados Unidos publicó su estrategia antidrogas 2026, en la que establece como una de sus prioridades la cooperación medible con México, ésta enfocada en inteligencia, seguridad fronteriza y operaciones conjuntas.

En esta estrategia, se especifica que Estados Unidos condicionará la ayuda a nuestro país contra el narcotráfico a resultados concretos y medibles, como lo son arrestos o extradiciones de líderes de organizaciones criminales.

La estrategia 2026 se da a conocer unos días después de que las autoridades de Estados Unidos solicitaron la detención provisional con fines de extradición de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, además de nueve funcionarios del mismo gobierno estatal.

El Gobierno encabezado por Donald Trump realizó señalamientos de la probable colaboración y nexos de los funcionarios mencionados con el Cártel de Sinaloa, por lo que buscan su extradición.

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Ante los señalamientos y solicitudes de Estados Unidos, el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha fijado su postura y aseguró que, tanto en el caso de la presencia de agentes de la CIA en México, como la solicitud de detención de Rocha Moya, se ha privilegiado el respeto a la Constitución y al debido proceso.

La mandataria explicó que, sobre el tema de los agentes extranjeros en territorio nacional, se instruyó a la Fiscalía General de la República (FGR) a analizar si existió alguna violación a la Constitución.

En cuanto al caso de Rubén Rocha Moya, la jefa del Ejecutivo Federal afirmó que solicitó la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para requerir una opinión formal de la FGR.