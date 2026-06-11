El Niño se forma en el Pacífico y podría ser muy fuerte: así afectará lluvias, calor y huracanes

El fenómeno meteorológico El Niño se formó en el Pacífico tropical y podría alcanzar una intensidad fuerte durante los próximos meses, de acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

El organismo emitió un aviso tras detectar el calentamiento de la superficie del mar en el Pacífico ecuatorial, condición que marca el desarrollo de este fenómeno climático.

egún el pronóstico, existe una probabilidad de 63 por ciento de que las temperaturas marítimas superen los 2 grados Celsius por encima de lo habitual en su zona de impacto.

La NOAA señaló que El Niño podría generar un periodo prolongado de temperaturas por arriba del promedio, además de modificar patrones de lluvia, tormentas y actividad ciclónica en distintas regiones.

¿Qué es el fenómeno El Niño y cómo se forma?

El Niño ocurre cuando las aguas del Pacífico ecuatorial registran temperaturas más cálidas de lo normal durante varios meses consecutivos. Para declarar su formación, la NOAA considera un aumento de al menos 0.5 grados Celsius sobre el promedio.

Este calentamiento altera la circulación atmosférica y modifica el comportamiento de los vientos. Como resultado, pueden cambiar las lluvias, las temperaturas y la actividad de tormentas en varias zonas del continente americano.

Noticia Destacada ¿A qué hora lloverá en Cancún? Conoce el pronóstico del clima hoy 11 de junio

¿Qué efectos puede provocar El Niño?

Para Estados Unidos, El Niño suele estar relacionado con inviernos más cálidos y condiciones más secas en algunas regiones. Sin embargo, también puede favorecer tormentas en el sur del país y aumentar el riesgo de inundaciones por oleaje en la costa oeste.

El fenómeno también puede influir en la migración de peces y en la aparición de algas dañinas, debido a los cambios en la temperatura del mar y en los ecosistemas costeros.

¿Cómo impactará El Niño en la temporada de huracanes?

La NOAA explicó que El Niño puede aumentar la probabilidad de ciclones tropicales en el Pacífico, mientras reduce las condiciones para la formación de huracanes en el Atlántico.

Para la temporada actual del Atlántico, el organismo prevé 14 ciclones con nombre, incluidos seis huracanes, una cifra menor al promedio histórico. En contraste, para el Pacífico se espera una actividad superior a la media, con entre 15 y 22 tormentas con nombre.

La llegada de El Niño coincide además con una ola temprana de calor en Estados Unidos, donde se prevén temperaturas por encima del promedio en la mayoría de los estados.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO