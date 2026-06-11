¿A qué hora lloverá en Cancún? Conoce el pronóstico del clima hoy 11 de junio

Para hoy jueves el clima en Cancún se resumirá en cielo nublado, mucha lluvia y actividad eléctrica en diferentes puntos de la ciudad.

Además se pronostican rachas de viento moderadas a fuertes, por lo que se recomienda a los cancunenses en tomar sus precauciones al momento de salir debido a las condiciones meteorológicas.

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Clima en Cancún y a qué hora lloverá

Las temperaturas máximas serán entre los 29 y 31 grados, mientras que las mínimas para la madrugada del viernes entre los 22 y 24 grados.

Pese a las lluvias pronosticadas, seguirá un ambiente caluroso debido a la humedad, además de una sensación térmica de hasta 27 grados.