Evacúan zonas del Pentágono por incidente con materiales peligrosos y alerta de calidad del aire

Varias zonas del Pentágono fueron evacuadas y cerradas este jueves debido a un incidente relacionado con materiales peligrosos y un posible problema de calidad del aire dentro del complejo militar ubicado en Arlington, Virginia, cerca de Washington.

El portavoz del Departamento de Guerra, Sean Parnell, informó que los sistemas de seguridad del edificio detectaron una anomalía en la calidad del aire, por lo que se activaron medidas preventivas mientras se determinaba el alcance del incidente.

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, varios pisos y corredores fueron cerrados, mientras personal especializado realizaba pruebas para descartar riesgos dentro del inmueble.

¿Qué pasó en el Pentágono este jueves?

El Pentágono activó protocolos de protección después de que sus sistemas internos alertaran sobre un posible problema de calidad del aire. Como medida preventiva, algunas áreas fueron evacuadas y en otras se ordenó a las personas permanecer resguardadas en el lugar.

Parnell señaló que el edificio cuenta con sistemas avanzados para proteger a sus ocupantes y que la respuesta se realiza conforme a los procedimientos establecidos para este tipo de incidentes.

Noticia Destacada ¡Última hora! Evacuan al presidente Donald Trump y a su esposa de una cena en la Casa Blanca tras escuchar disparos

Las autoridades indicaron que las pruebas podrían tardar entre una y dos horas, mientras los equipos técnicos revisaban el origen de la alerta.

¿Qué equipos respondieron al incidente?

El cuerpo de bomberos del condado de Arlington informó que varias unidades fueron enviadas al Pentágono para apoyar al equipo de materiales peligrosos de la instalación militar.

Entre los equipos desplegados se encuentran especialistas en materiales peligrosos, encargados de evaluar si existe alguna sustancia que represente riesgo para el personal.

Medios estadounidenses reportaron la presencia de elementos con máscaras antigás y trajes de protección química en áreas del complejo. Hasta el momento, no se ha confirmado la presencia de algún material peligroso ni una amenaza específica.

¿El Pentágono permanece cerrado?

El edificio mantuvo restricciones en las zonas afectadas mientras avanzaban las revisiones. Las autoridades señalaron que los cierres forman parte de medidas preventivas y que los equipos de respuesta están listos para asistir a los ocupantes en caso necesario.

STATEMENT:



Earlier this morning, Pentagon occupants were notified of a potential air quality issue, prompting immediate precautionary safety measures and evaluation. Subsequent testing confirmed no hazard exists, and normal operations have resumed.



We express our sincere… https://t.co/QReD77PR4V — Sean Parnell (@SeanParnellASW) June 11, 2026

El incidente ocurre meses después de que un fuerte olor a químicos provocara interrupciones temporales en el tráfico aéreo de la zona de Washington.

Por ahora, las autoridades continúan con las pruebas para determinar si la alerta en el Pentágono corresponde a un riesgo real o a una activación preventiva de sus sistemas de seguridad.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO