Felipe VI condena abusos del clero ante León XIV y pide justicia para las víctimas

Durante la visita del Papa León XIV a España, el rey Felipe VI se pronunció sobre uno de los temas más sensibles para la Iglesia Católica: los abusos sexuales cometidos por integrantes del clero.

El monarca reconoció la labor social que la Iglesia realiza en España, especialmente en acompañamiento comunitario, asistencia y presencia en sectores vulnerables. Sin embargo, subrayó que nada contrasta más con esa misión que el dolor causado por los casos de abuso sexual dentro de la institución religiosa.

El mensaje fue emitido este sábado 6 de junio, en el marco de la agenda oficial del pontífice en territorio español, donde el tema de los abusos ha ocupado un lugar relevante dentro del debate público y de las exigencias de víctimas y organizaciones civiles.

¿Qué dijo Felipe VI sobre los abusos en la Iglesia Católica?

Frente al papa León XIV, Felipe VI condenó los abusos sexuales cometidos por integrantes de la Iglesia y sostuvo que estos hechos no pueden considerarse representativos de toda la institución, pero sí obligan a asumir responsabilidades.

El rey señaló que el sufrimiento de las víctimas debe atenderse con procesos de reparación y justicia. Su postura buscó remarcar que el reconocimiento del daño no puede quedar únicamente en declaraciones, sino que debe traducirse en acciones concretas para quienes han denunciado estos casos.

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Felipe VI también destacó la “claridad y firmeza” del papa León XIV frente a esta problemática, al considerar que son elementos necesarios para avanzar en la sanación de las víctimas y recuperar la confianza en la Iglesia.

León XIV se reunirá con víctimas de abusos en España

Como parte de su visita a España, está previsto que el Papa León XIV sostenga encuentros con víctimas de abusos sexuales cometidos dentro del entorno eclesial. Esta reunión es una de las actividades más esperadas de su agenda, debido al peso social y moral del tema.

El encuentro busca abrir un espacio de escucha directa para sobrevivientes y familiares, así como reconocer el daño causado durante décadas. Organizaciones de víctimas han insistido en que estos gestos deben acompañarse de verdad, justicia, reparación y medidas de prevención.

Esta mañana ha tenido lugar la Ceremonia de Bienvenida a Su Santidad el Papa León XIV en el Palacio Real de Madrid.



Posteriormente, los Reyes han mantenido un encuentro con Su Santidad, que ha contado con la presencia también de la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía.



Por… pic.twitter.com/ayvSVI017a — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) June 6, 2026

La visita del pontífice también pretende reforzar el mensaje de tolerancia cero frente a los abusos y el compromiso de la Iglesia con la protección de menores y personas vulnerables.

En ese contexto, las palabras de Felipe VI colocan el tema en el centro de la visita papal y elevan la presión institucional para que los procesos de reparación avancen más allá del ámbito simbólico.

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