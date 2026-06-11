Estados Unidos sanciona a CUPET, empresa petrolera estatal de Cuba; Marco Rubio acusa uso político de la energía

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció sanciones contra Unión Cuba-Petróleo (CUPET), la empresa estatal de energía de Cuba, como parte de las medidas impulsadas por el gobierno de Donald Trump contra el régimen cubano.

A través de un mensaje en su cuenta de X, Rubio informó que la sanción se aplica bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada por Trump, que autoriza acciones contra personas, entidades o sectores vinculados con la represión en Cuba y con amenazas a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos.

El funcionario estadounidense acusó a las autoridades cubanas de utilizar la energía como un mecanismo de control social y de beneficio para las élites del régimen.

¿Por qué Estados Unidos sancionó a CUPET?

Marco Rubio afirmó que CUPET forma parte de una estructura que permite al gobierno cubano controlar el combustible disponible en la isla.

Según el secretario de Estado, el régimen ha destinado recursos energéticos a sus fuerzas de seguridad, al sector turístico y a operaciones políticas, mientras la población enfrenta apagones y dificultades para acceder a combustible.

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La medida forma parte de una serie de sanciones anunciadas por Washington contra funcionarios, organismos y entidades cubanas.

El Departamento de Estado ha señalado que estas acciones se aplican bajo la Orden Ejecutiva 14404 y buscan limitar la capacidad del gobierno cubano para sostener actividades represivas.

¿Qué dijo Marco Rubio sobre el gobierno de Cuba?

Rubio sostuvo que las élites cubanas han usado el sector energético para conservar privilegios y reprimir a la población. También afirmó que el gobierno de Trump busca un futuro distinto para los cubanos, con mayor libertad y oportunidades económicas y políticas.

El secretario de Estado advirtió que Washington continuará dirigiendo sanciones contra la capacidad del régimen cubano para aprovechar el comercio de energía y financiar su agenda política.

Today, I am sanctioning Cuba’s state-owned energy company, Unión Cuba-Petróleo (CUPET), under President Trump’s EO 14404. Cuba’s Communist elites have weaponized energy as a tool of social control and kleptocratic profit.



For decades, the regime has stolen and hoarded available… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 11, 2026

¿Qué implica la Orden Ejecutiva 14404?

La Orden Ejecutiva 14404 permite al gobierno estadounidense imponer sanciones contra actores relacionados con represión en Cuba, amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos y operaciones que Washington considera contrarias a sus intereses de política exterior.

El Departamento de Estado ha descrito estas sanciones como parte de una estrategia más amplia de presión contra el régimen cubano.

Estados Unidos mantiene desde 1962 un embargo económico integral contra Cuba, al que se han sumado medidas específicas contra funcionarios, empresas y sectores vinculados con el gobierno de la isla.

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