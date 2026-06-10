Trump amenaza renovación del T-MEC y acusa entrada de drogas por tierra desde México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elevar la presión sobre México al poner en duda la renovación del T-MEC, el acuerdo comercial que mantiene integrado el comercio de América del Norte y que se encuentra en una etapa clave de revisión.

Durante declaraciones a periodistas en la Casa Blanca este miércoles 10 de junio, el mandatario republicano vinculó sus críticas comerciales con el tema del tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

Trump afirmó que su gobierno está concentrado en frenar el ingreso de drogas por tierra, después de asegurar que los cargamentos por vía marítima disminuyeron de forma considerable.

¿Qué dijo Donald Trump sobre México y el tráfico de drogas?

Trump sostuvo que Estados Unidos mantiene atención especial en las drogas que ingresan por tierra, en una referencia directa a la frontera con México.

También aseguró que los operativos recientes contra presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico redujeron el flujo marítimo.

El mandatario afirmó que una parte importante de las drogas entraba antes por mar, pero insistió en que ahora el foco de su gobierno está en la ruta terrestre. Sus declaraciones ocurren en medio de tensiones bilaterales por seguridad, migración y comercio.

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¿Por qué Trump puso en duda la renovación del T-MEC?

El republicano también cuestionó la continuidad del T-MEC con México y Canadá. Según dijo, Estados Unidos no necesita productos de sus socios comerciales y podría encontrarse en una mejor posición sin renovar el tratado en los términos actuales.

Trump afirmó que su país debería tener superávits comerciales con sus aliados y no déficits. Además, señaló que México y Canadá dependen más del mercado estadounidense que Estados Unidos de sus vecinos.

¿Qué pasaría si no se renueva el T-MEC?

El T-MEC sustituyó al TLCAN y entró en vigor en 2020. El acuerdo establece una revisión conjunta seis años después de su implementación. Si México, Estados Unidos y Canadá acuerdan su renovación antes del 1 de julio, el tratado se extendería por otros 16 años.

En caso de que no exista acuerdo, comenzaría un periodo de revisiones anuales durante una década, antes de una posible expiración.

Reporter: How confident are you that you'll be able to renew the USMCA and what more do you expect from Canada?



Trump: I’m not looking to renew it. We don't need anything that Canada has. We don't need anything that Mexico has, but they need everything that we have. We don't… pic.twitter.com/FwtLZTEtj5 — Acyn (@Acyn) June 10, 2026

México y Canadá han solicitado una renovación rápida, pero Washington ha dado señales de que buscaría cambios relevantes, especialmente en sectores como el automotriz y el mercado lácteo canadiense.

Las nuevas declaraciones de Trump abren otro frente de incertidumbre para la región, donde el comercio trilateral, la inversión y las cadenas productivas dependen de la estabilidad del acuerdo.

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