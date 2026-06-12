Tiroteo en Texas deja un muerto y 11 heridos; sospechoso fue abatido por la Policía

Un tiroteo registrado en Midland, Texas, dejó al menos una persona muerta y 11 más heridas, luego de que un hombre abrió fuego dentro de un edificio ubicado al sur de la ciudad, informaron autoridades locales.

El sospechoso fue abatido por la Policía tras un operativo en el que participaron agentes municipales y un equipo táctico. De acuerdo con la alcaldesa Lori Blong, el hombre se había atrincherado en el inmueble, lo que derivó en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.

La ciudad de Midland confirmó en redes sociales que el incidente del tirador activo fue resuelto y que el agresor murió. Sin embargo, las autoridades señalaron que la escena permanecía activa y aún no había sido despejada por completo.

¿Qué ocurrió en el tiroteo de Midland, Texas?

La Policía de Midland respondió alrededor de las 8:00 horas, tiempo local, a un reporte de disparos en un edificio al sur de la ciudad.

Greg Snow, jefe del Departamento de Policía de Midland, explicó que los agentes escucharon detonaciones provenientes del inmueble y actuaron para asegurar la zona, evacuar a personas cercanas y contener el riesgo.

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Durante el operativo, el sospechoso permaneció atrincherado dentro del edificio, hasta que finalmente fue abatido por las autoridades. Hasta ahora, no se ha informado la identidad del agresor ni el motivo del ataque.

¿Cuántas víctimas dejó el ataque armado?

Las autoridades confirmaron que una persona murió en el lugar de los hechos, mientras que al menos 11 más resultaron heridas por los disparos.

Las personas lesionadas fueron trasladadas a un centro de salud para recibir atención médica. Hasta el momento, no se ha detallado la gravedad de sus heridas ni si alguna se encuentra en condición crítica.

La alcaldesa Lori Blong pidió a la población mantenerse alejada del área mientras continuaban las labores de investigación y aseguramiento del sitio.

🚨 UPDATE: SUSPECT NOT IN CUSTODY



Midland TX mass shooter is NOT in custody but is “Contained”



No information given on the suspect.

11 victims

1 dead pic.twitter.com/ri66sAbXPm — Alec Lace (@AlecLace) June 12, 2026

¿Qué se sabe de los tiroteos masivos en Estados Unidos?

El ataque en Midland se suma a la serie de tiroteos masivos registrados en Estados Unidos durante el año. De acuerdo con datos de la organización Gun Violence Archive, el país acumula 182 incidentes de este tipo en lo que va del año.

La organización clasifica como tiroteo masivo aquellos hechos en los que hay cuatro o más víctimas, sin contar al atacante.

El caso vuelve a colocar en el centro del debate la violencia armada en Estados Unidos, mientras autoridades locales investigan las circunstancias del ataque, la procedencia del arma y los posibles antecedentes del sospechoso.

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