Cumbre del G7 en Francia arranca bajo máxima seguridad tras protestas anti-G7 en Ginebra

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibe este lunes a los líderes del G7 en Evian-les-Bains, localidad ubicada a orillas del lago Lemán, en una cumbre marcada por un fuerte operativo de seguridad y un clima de tensión internacional y local.

El encuentro se realizará del lunes 15 al miércoles 17 de junio, con la participación de los dirigentes de los países integrantes del G7 y representantes de naciones invitadas, entre ellas Brasil e India. La cita ocurre un día después de enfrentamientos entre manifestantes anti-G7 y fuerzas de seguridad en Ginebra, Suiza, a poca distancia de la sede francesa.

Para garantizar la seguridad de la cumbre, Francia desplegó alrededor de 16 mil elementos de seguridad, entre policías, gendarmes, militares, investigadores, equipos caninos, helicópteros, embarcaciones y especialistas en desactivación de explosivos.

¿Cómo será el operativo de seguridad en la cumbre del G7?

Las autoridades francesas activaron un dispositivo de vigilancia inspirado en el modelo utilizado durante los Juegos Olímpicos de París 2024, considerado una referencia reciente para el control de grandes eventos internacionales.

El operativo incluye cerca de 500 motoristas de la Policía y la Gendarmería, 64 escuadrones de gendarmes móviles y compañías republicanas de seguridad, además de embarcaciones fluviales, helicópteros y alrededor de mil militares.

Uno de los puntos centrales será la revisión de vehículos que ingresen al perímetro de seguridad. Los equipos de desactivación de explosivos prevén controlar entre 500 y mil automóviles al día durante la cumbre.

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¿Cómo revisan los vehículos en Evian?

Los vehículos que entran al recinto son sometidos a controles con tecnología especializada para detectar objetos sospechosos bajo el chasis, en los pasos de rueda o cerca del tubo de escape.

Después de la primera revisión tecnológica, intervienen perros detectores de explosivos y especialistas de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con los equipos de seguridad, cada inspección puede completarse en un promedio de cinco a siete minutos, lo que permite atender un flujo considerable de vehículos.

El despliegue de desactivación de explosivos representa una parte importante de la capacidad operativa francesa, pues para esta cumbre se movilizó prácticamente un tercio de los efectivos de ese servicio.

¿Por qué Francia reforzó tanto la seguridad del G7?

El objetivo de las autoridades es evitar incidentes como los registrados durante la cumbre del G8 de 2003, también celebrada en Evian, cuando hubo disturbios, saqueos y enfrentamientos en ciudades cercanas como Ginebra y Lausana.

La tensión volvió a elevarse en la víspera de la cumbre, luego de que miles de manifestantes anti-G7 se movilizaran en Ginebra con consignas anticapitalistas, propalestinas, feministas, climáticas y a favor de los kurdos.

La Policía suiza estimó la participación en cerca de 20 mil personas. Durante la protesta, grupos radicales lanzaron botellas, piedras, cascotes y petardos contra las fuerzas del orden, que respondieron con gases lacrimógenos.

¿Qué daños dejaron las protestas anti-G7 en Ginebra?

Las autoridades suizas reportaron daños en varios edificios durante las manifestaciones. Entre los inmuebles afectados se mencionaron oficinas de la consultora PricewaterhouseCoopers, la sede de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y sucursales bancarias como Banque du Léman y Raiffeisen.

Con este antecedente, la cumbre del G7 inicia bajo vigilancia reforzada y con un esquema de seguridad diseñado para proteger a las delegaciones, controlar los accesos y evitar que las protestas escalen durante los tres días de reuniones en Evian.

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