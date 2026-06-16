Se estrella bombardero B-52 de Estados Unidos en California; mueren ocho tripulantes durante misión de prueba

Ocho integrantes de una tripulación vinculada a la Fuerza Aérea de Estados Unidos fallecieron este lunes luego de que un bombardero estratégico B-52 se estrellara instantes después de despegar de la Base Aérea Edwards, ubicada en el desierto de Mojave, al sur de California.

El percance ocurrió alrededor de las 11:20 horas locales, cuando la aeronave realizaba una misión de prueba relacionada con programas de modernización tecnológica de la instalación militar. Tras el impacto, una densa columna de humo negro fue visible a varios kilómetros de distancia.

Autoridades de la base confirmaron que no hubo sobrevivientes. El coronel James Hayes informó que entre las víctimas se encontraban militares, personal civil del gobierno y contratistas que participaban en la operación del avión.

Fuerza Aérea inicia investigación sobre las causas del siniestro

De acuerdo con la información oficial, equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar del accidente para controlar la situación y asegurar la zona.

Las operaciones aéreas en la Base Edwards fueron suspendidas temporalmente mientras se desarrollan las labores de investigación y recuperación. Asimismo, el aeródromo permaneció cerrado durante varias horas y los vuelos programados fueron desviados hacia otras instalaciones.

Noticia Destacada Helicóptero militar de EU cae cerca de Omán; rescatan a dos soldados en medio de tensión con Irán

El coronel Hayes explicó que las primeras evidencias muestran que el avión se incendió tras despegar y que el siniestro fue de tal magnitud que no existieron posibilidades de rescate para la tripulación.

Las autoridades militares señalaron que una investigación preliminar podría extenderse hasta 30 días, aunque los análisis técnicos más profundos para determinar las causas exactas podrían prolongarse por más de seis meses.

El B-52, uno de los bombarderos más emblemáticos de Estados Unidos

El B-52 Stratofortress es considerado uno de los aviones más representativos de la aviación militar estadounidense. En servicio desde la década de 1950, ha participado en diversas operaciones estratégicas y conflictos internacionales.

Con capacidad para transportar una amplia variedad de armamento convencional y nuclear, este bombardero de largo alcance ha sido una pieza fundamental de la estrategia de defensa estadounidense durante décadas.

La aeronave puede alcanzar altitudes cercanas a los 15 mil metros y cuenta con sistemas que le permiten reabastecerse de combustible en vuelo, ampliando significativamente su radio de operación.

Legisladores expresan condolencias tras la tragedia

El accidente generó reacciones entre representantes políticos de Estados Unidos. El congresista Jay Obernolte, cuyo distrito incluye la Base Edwards, manifestó solidaridad con las familias de las víctimas y reconoció el trabajo de los equipos de emergencia.

Por su parte, la legisladora republicana Lisa McClain también expresó sus condolencias y destacó el servicio que prestan diariamente los integrantes de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Mientras continúan las investigaciones, la Fuerza Aérea mantiene bajo resguardo la zona del impacto y trabaja en la identificación oficial de las víctimas, cuyos nombres serán dados a conocer una vez que concluyan los procesos de notificación a sus familiares.

A US B-52 bomber crashed shortly after taking off from Edwards Air Force Base in California.



​Why do American planes keep crashing and falling? pic.twitter.com/yUND9X7ntc — GBX (@GBX_Press) June 16, 2026

Base Edwards, centro clave de pruebas militares

La Base Aérea Edwards es una de las instalaciones militares más importantes de Estados Unidos para el desarrollo y evaluación de aeronaves. Ubicada a unos 160 kilómetros al norte de Los Ángeles, ha sido escenario de múltiples programas de prueba de aviones experimentales y sistemas de defensa.

El accidente del B-52 representa uno de los incidentes más graves registrados recientemente en esta instalación y ha encendido las alertas dentro de la comunidad militar estadounidense, que ahora espera los resultados de las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO