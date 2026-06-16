Taiwán refuerza diálogo con Estados Unidos en medio de la espera por paquete militar de 14 mil millones de dólares

Las congresistas estadounidenses Lucy McBath y Valerie Foushee iniciaron este martes una visita oficial a Taiwán en un momento clave para las relaciones entre Washington y Taipéi, marcado por la incertidumbre sobre la aprobación de un importante paquete de armamento destinado a la isla.

Las legisladoras, integrantes del Partido Demócrata y del Grupo de Legisladores Afroamericanos del Congreso de Estados Unidos, permanecerán en territorio taiwanés hasta el próximo 20 de junio, donde sostendrán encuentros con autoridades de alto nivel para analizar temas de seguridad, comercio y estabilidad regional.

De acuerdo con información difundida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán, la agenda contempla reuniones con el presidente Lai Ching-te y la vicepresidenta Hsiao Bi-khim, además de diversas actividades oficiales, incluido un encuentro encabezado por el canciller Lin Chia-lung.

Seguridad y comercio, temas centrales de la visita

La cancillería taiwanesa señaló que ambas partes intercambiarán opiniones sobre asuntos considerados prioritarios para la relación bilateral, entre ellos la cooperación en materia de seguridad, los vínculos económicos y comerciales, así como la situación estratégica en la región del Indo-Pacífico.

Taiwán destacó que Estados Unidos continúa siendo uno de sus principales socios en áreas como defensa, tecnología y fortalecimiento de cadenas de suministro, elementos que han cobrado mayor relevancia ante las tensiones geopolíticas en Asia.

Las autoridades isleñas reiteraron su interés en profundizar la cooperación con Washington para fortalecer sus capacidades de autodefensa y consolidar la resiliencia de sus instituciones democráticas.

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Paquete de armas sigue bajo revisión de la Casa Blanca

La visita ocurre mientras el gobierno estadounidense mantiene bajo análisis una propuesta de venta de armamento a Taiwán valorada en aproximadamente 14 mil millones de dólares.

El presidente Donald Trump señaló recientemente que tomará una decisión sobre el tema en el corto plazo, luego de sostener conversaciones con el mandatario chino Xi Jinping. El republicano ha calificado la posible venta de armas como un elemento estratégico dentro de las negociaciones entre ambas potencias.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó a principios de junio que la operación continúa en revisión por parte de la administración estadounidense.

China mantiene presión sobre la isla

El futuro del paquete militar es observado con atención tanto por Taiwán como por China. Pekín considera a la isla una parte inseparable de su territorio y ha reiterado en diversas ocasiones que no descarta el uso de la fuerza para concretar una eventual reunificación.

#US House #Representatives Lucy McBath and Valerie Foushee will meet with the president, vice president, and foreign minister during their June 16 to 20 stay in #Taiwan.



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(Photo: Rti) pic.twitter.com/g11ZxSByIl — Radio Taiwan International (@RadioTaiwan_Eng) June 16, 2026

Ante ese escenario, Taipéi depende en gran medida del respaldo militar estadounidense para fortalecer su capacidad de disuasión y mantener el equilibrio estratégico en la región.

La visita de las congresistas estadounidenses refuerza el mensaje de apoyo político de Washington hacia la isla, en un contexto de creciente competencia geopolítica en Asia y mientras continúa la expectativa sobre una de las mayores ventas de armamento propuestas para Taiwán en los últimos años.

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