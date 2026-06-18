Mexicano y canadiense mueren en alud en los Andes de Perú; rescatan con vida a guía de montaña

Las autoridades de Perú confirmaron la muerte de un ciudadano mexicano y una ciudadana canadiense tras un alud registrado durante una expedición de ascenso al nevado Tocllaraju, una de las montañas más emblemáticas de la Cordillera Blanca, ubicada en la región de Áncash.

El accidente ocurrió durante la madrugada de este miércoles, cuando los tres integrantes de la expedición realizaban actividades de montañismo en la cima de más de 6 mil metros de altitud. De acuerdo con información oficial, el deslizamiento de nieve sorprendió al grupo mientras avanzaba por una zona de alta complejidad técnica.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Áncash informó que el mexicano identificado con las iniciales D.N. y la canadiense S.C. perdieron la vida a consecuencia del alud. Diversos medios peruanos señalaron que las víctimas fueron Daniel Navarro y Sandra Covone, quienes eran esposos.

Rescatan con vida al guía peruano

En contraste, el guía de montaña peruano Florentino Caldua logró sobrevivir al accidente y fue localizado por equipos especializados de rescate. La Asociación de Guías de Alta Montaña del Perú (AGMP) confirmó que el montañista fue evacuado y permanece estable bajo supervisión médica.

Las labores de búsqueda y rescate fueron realizadas por integrantes de la Unidad de Salvamento de Alta Montaña de la Policía Nacional del Perú, junto con personal de la AGMP, quienes contaron con apoyo aéreo, helicópteros y equipo especializado para operar en condiciones extremas.

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La organización destacó el esfuerzo de los rescatistas, quienes ingresaron a la zona afectada pese a los riesgos derivados del clima y de la inestabilidad del terreno.

Mal clima complica recuperación de víctimas

Las operaciones en el nevado Tocllaraju enfrentaron dificultades debido a fuertes nevadas, baja visibilidad y nuevas avalanchas registradas en la zona. Estas condiciones obligaron a suspender temporalmente las tareas de recuperación para garantizar la seguridad de los equipos de emergencia.

La AGMP informó que el cuerpo de Sandra Covone fue localizado, mientras que la búsqueda de Daniel Navarro tuvo que ser interrumpida por el deterioro de las condiciones meteorológicas.

Las autoridades señalaron que, si el clima mejora, un nuevo contingente de rescate retomará las labores en las próximas horas para intentar recuperar el cuerpo del montañista mexicano.

Tocllaraju, una montaña emblemática de la Cordillera Blanca

El nevado Tocllaraju, de 6 mil 034 metros sobre el nivel del mar, se encuentra en la Cordillera Blanca, considerada la cadena montañosa tropical más alta del mundo y uno de los principales destinos para escaladores nacionales e internacionales.

Sin embargo, expertos recuerdan que las condiciones climáticas pueden cambiar de manera repentina, incrementando el riesgo de avalanchas y accidentes de montaña incluso para expedicionarios con experiencia.

El Ministerio del Interior de Perú reiteró que mantiene coordinación con cuerpos de rescate y autoridades regionales para continuar las operaciones y brindar apoyo a los familiares de las víctimas.

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