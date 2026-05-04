Regresa a México mujer interceptada por Israel en flotilla hacia Gaza; otros siete mexicanos continúan en la flotilla

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó este lunes la llegada a México de una mexicana que formaba parte de la Flotilla Global Sumud, cuyas embarcaciones fueron interceptadas por autoridades israelíes en aguas internacionales. El gobierno mexicano expresó su seria preocupación y reiteró su rechazo a lo que considera una violación al principio de libertad de navegación.

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La connacional fue recibida el fin de semana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por la directora general de Protección Consular. Según el comunicado de la SRE, contó con el apoyo del embajador de México en Grecia, Alejandro García Moreno, y del cónsul en Estambul, Alberto Fierro Garza, quienes coordinaron su repatriación para que pudiera reunirse con su familia.

Las autoridades mexicanas agradecieron las gestiones de Grecia y Turquía, países que facilitaron el regreso. La SRE informó que se le brindará acompañamiento integral y apoyo psicológico, en respeto a sus derechos fundamentales.

Otros siete mexicanos siguen en la flotilla y están en buen estado. / Especial

Hasta el momento, las representaciones diplomáticas mexicanas mantienen contacto con los otros siete connacionales que viajaban en la flotilla y que no fueron interceptados. Todos se reportan en buen estado de salud, y la cancillería sigue en comunicación directa con sus familias.

COMUNICADO. "SRE recibió a connacional de la Flotilla Global Sumud y reitera su seria preocupación a su intercepción en aguas internacionales".https://t.co/TcesVCLvly pic.twitter.com/3ksyJ8fmA6 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) May 4, 2026

A través de canales diplomáticos, México transmitió a Israel su exigencia de que se respeten los derechos de las personas tripulantes, se garantice su integridad física y mental, y se permita su libre tránsito. El gobierno mexicano calificó la intercepción como una flagrante violación de los principios fundamentales del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

Este caso se suma a las tensiones diplomáticas que ha generado la flotilla internacional, un convoy civil que buscaba visibilizar la situación en Gaza y romper el bloqueo marítimo impuesto por Israel. La SRE ha mantenido una postura firme en defensa de sus ciudadanos y de los principios del derecho marítimo internacional.

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