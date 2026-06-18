Tiroteo genera pánico en Times Square; ocurrió después del Desfile de los Knicks; ¿hay detenidos?

Un tiroteo desató pánico en el corazón de Times Square, Nueva York, la tarde del jueves 18 de junio de 2026. El incidente ocurrió pocas horas después de que concluyera el multitudinario desfile en Manhattan para celebrar el primer campeonato de la NBA de los New York Knicks en 53 años.

Los disparos se registraron alrededor de las 3:40 p.m. cerca de la intersección de la Calle 42 y Broadway. Videos captados por cámaras web del área y compartidos en redes sociales muestran el preciso momento en que al menos dos personas vestidas con ropa negra abrieron fuego con armas cortas en medio de la multitud.

🇺🇸: Shots fired near 42nd Street and Broadway in Times Square, New York City



According to NYPD reports and eyewitness accounts, gunfire caused panic with crowds scattering. A suspect was quickly arrested, and a firearm was recovered at the scene. No injuries have been confirmed… pic.twitter.com/3Pbgnybtx1 — World In Last 24hr (@world24x7hr) June 18, 2026

Los disparos provocaron que cientos de turistas y locales corrieran en todas direcciones buscando refugio o se lanzaran al suelo para protegerse de las balas. Gracias a que el desfile contaba con un despliegue de más de 10 mil oficiales, varios policías que patrullaban el área persiguieron inmediatamente a los tiradores a pie.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) confirmó la detención rápida de un sospechoso en las inmediaciones y la recuperación de un arma de fuego en la escena. Aunado a esto; informaron que de manera preliminar se tiene registro de al menos una persona herida, misma que tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital cercano.

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