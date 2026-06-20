Protección Civil emite alerta para varios estados tras pronóstico de lluvias intensas, granizo y riesgo de inundaciones

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) hizo un llamado a la población para reforzar las medidas de prevención y autocuidado ante las condiciones meteorológicas adversas previstas para este fin de semana en gran parte del país.

De acuerdo con el organismo, las lluvias más intensas se concentrarán en regiones de Nayarit, Jalisco y Zacatecas, donde se esperan acumulados de entre 75 y 150 milímetros, mientras que otras entidades registrarán precipitaciones fuertes a muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

La dependencia, exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada y seguir las recomendaciones de las autoridades locales para evitar riesgos derivados de inundaciones, deslaves y crecidas de cuerpos de agua.

Nayarit, Jalisco y Zacatecas enfrentarán las lluvias más severas

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante este sábado las precipitaciones más intensas se presentarán en el este de Nayarit, el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas.

Asimismo, se prevén lluvias muy fuertes en Sinaloa, Durango, Aguascalientes, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Colima, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

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En tanto, Chihuahua, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos registrarán chubascos con lluvias fuertes, mientras que Sonora y Tabasco tendrán precipitaciones moderadas.

Protección Civil pide evitar cruces de ríos y zonas inundables

Ante el escenario previsto, la CNPC recomendó:

Evitar completamente el cruce de ríos, arroyos, vados y zonas bajas susceptibles a inundaciones, tanto durante como después de las lluvias.

El organismo advirtió que las corrientes de agua pueden arrastrar vehículos y personas en cuestión de segundos, por lo que pidió extremar precauciones, especialmente en comunidades cercanas a cauces naturales.

También llamó a las familias que habitan en laderas o zonas con riesgo de deslaves a identificar previamente rutas de evacuación y refugios temporales habilitados por autoridades estatales y municipales.

Tormentas eléctricas y granizo podrían acompañar las precipitaciones

La CNPC explicó que las lluvias serán provocadas por la interacción de diversos sistemas meteorológicos, entre ellos ondas tropicales, canales de baja presión y otras condiciones atmosféricas que favorecen la inestabilidad en gran parte del territorio nacional.

Como consecuencia, existe la posibilidad de tormentas eléctricas, fuertes ráfagas de viento y caída de granizo en diversas regiones.

Las autoridades recomendaron permanecer bajo techo durante las tormentas, evitar refugiarse debajo de árboles o estructuras frágiles y desconectar aparatos eléctricos en caso de descargas atmosféricas cercanas.

#ComunicadoCNPC



CNPC exhorta a la población a reforzar medidas de autocuidado por intensas lluvias durante este fin de semana



✔️El sábado se prevén lluvias intensas en Nayarit, Jalisco y Zacatecas; así como lluvias muy fuertes en Sinaloa, Durango, Aguascalientes, San Luis… pic.twitter.com/hQQlC8goKT — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 20, 2026

Mantener limpias calles y alcantarillas ayudará a reducir riesgos

La Coordinación Nacional de Protección Civil subrayó que una de las medidas más efectivas para prevenir afectaciones es mantener libres de basura las calles, coladeras y alcantarillas, lo que facilita el flujo del agua y reduce el riesgo de encharcamientos severos.

Finalmente, la dependencia reiteró que la prevención es la herramienta más importante para enfrentar fenómenos hidrometeorológicos, por lo que pidió a la población consultar únicamente información oficial y atender en todo momento las indicaciones emitidas por las autoridades de protección civil.

La CNPC enfatizó que el monitoreo de las condiciones meteorológicas continuará durante todo el fin de semana para informar oportunamente sobre cualquier cambio en la intensidad o trayectoria de los sistemas que generan las precipitaciones.

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