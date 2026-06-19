Canícula 2026 llegará a Quintana Roo con calor extremo y sensación térmica superior a los 45 grados

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), preció que para este 2026 la canícula comenzará el 3 de julio y concluirá durante la segunda semana de agosto, convirtiéndose en la etapa más calurosa del verano, en Quintana Roo se prevén sensaciones térmicas por arriba de los 45 grados centígrados.

En tanto el Informe Semanal Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas, correspondiente a la semana epidemiológica 22, indica que van 22 casos personas afectadas por golpes de calor, quemaduras y deshidratación, así como un deceso.

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La Secretaría de Salud de Quintana Roo hace un llamado a la población para acudir a las unidades de salud más cercanas en caso de presentar síntomas, así como extremas previsiones con menores de edad y adultos mayores.

El Cenapred advierte que, durante el periodo de la canícula, algunas regiones podrían registrar temperaturas superiores a los 45 grados Celsius, mientras que en zonas puntuales los valores podrían acercarse a los 50 grados, especialmente donde la humedad sea baja y la radiación solar sea intensa.

Durante el próximo mes pronostican que haya sequía / Rodolfo Flores

¿Qué podemos esperar por la canícula?

Las consecuencias de este fenómeno van mucho más allá del aumento de la temperatura. Uno de los principales impactos de la canícula 2026 será la disminución de agua disponible debido a la escasez de lluvias y al incremento de la evaporación.

Esto puede afectar el suministro para consumo humano, actividades industriales y producción agropecuaria.

El sector agrícola también enfrenta un escenario complicado. La falta de humedad en los cultivos de temporal puede reducir la producción de alimentos y generar incrementos en el precio de productos de la canasta básica.

En destinos turísticos se recomendó evitar exponerse al sol entre las 11:00 y 18:00 horas / Rodolfo Flores

Llevar comida a la mesa podrá ser más costoso. Las condiciones secas favorecen además la aparición y propagación de incendios forestales, lo que representa un riesgo para los ecosistemas y la biodiversidad.

En materia de salud pública, las autoridades alertan sobre un posible aumento de golpes de calor, deshidratación, enfermedades gastrointestinales y complicaciones en personas con padecimientos crónicos.

Ante el inicio de la canícula, las autoridades recomiendan a la población en general adoptar medidas preventivas para disminuir los riesgos asociados a las altas temperaturas que en caso sumamente extremo pueden ocasionar deceso.

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Entre las principales recomendaciones destacan: beber agua constantemente, aunque no exista sensación de sed; evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, utilizar ropa ligera, de colores claros y protector solar, reducir actividades físicas intensas durante las horas de mayor calor.

También consumir alimentos frescos como frutas y verduras con alto contenido de agua, mantener los hogares ventilados y protegidos de la radiación solar, acudir de inmediato a un servicio médico ante síntomas como mareos, dolor intenso de cabeza, piel caliente, desorientación o pérdida del conocimiento.