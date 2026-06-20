Incendio de pipa en carretera Coatzacoalcos–Villahermosa provoca cierre parcial y alerta vial en Tabasco

Un tractocamión acoplado a una pipa cargada con combustible se incendió este sábado tras sufrir un accidente en la carretera Coatzacoalcos–Villahermosa, lo que provocó el cierre parcial de la circulación en uno de los tramos más transitados entre Tabasco y Veracruz.

El siniestro ocurrió en las inmediaciones de la caseta fitosanitaria de La Venta, en el municipio de Huimanguillo, zona limítrofe entre ambas entidades, generando una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad carretera.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo pesado habría sufrido un percance que derivó en el incendio de la unidad, lo que obligó a implementar medidas de control vial para evitar mayores riesgos a los automovilistas que circulaban por la zona.

Guardia Nacional mantiene operativo y cierre parcial de circulación

La Guardia Nacional Carreteras informó a través de sus canales oficiales sobre el cierre parcial de la circulación en el kilómetro 043+900 de la carretera Coatzacoalcos–Villahermosa, en dirección a Villahermosa, como medida preventiva ante el riesgo generado por el incendio.

“Se registra cierre parcial de circulación por vehículo incendiado… Tome precauciones”, señaló la corporación en un aviso difundido en redes sociales, en el que también exhortó a los conductores a seguir las indicaciones del personal en el lugar.

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Autoridades piden precaución a automovilistas

Las autoridades federales recomendaron a los automovilistas extremar precauciones, reducir la velocidad y considerar rutas alternas mientras se llevan a cabo las labores para sofocar el incendio y retirar la unidad siniestrada.

El incidente ha generado afectaciones al flujo vehicular en ambos sentidos de la zona, debido a las maniobras de seguridad implementadas para evitar la propagación del fuego y posibles riesgos derivados del combustible transportado.

#Tomeprecauciones en #Tabasco se registra cierre parcial de circulación por #VehiculoIncnediado cerca del Km 043+900 de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, a la altura del Mpio. de Cangrejera, con Dir. a Villahermosa. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/xPVQA46wqW — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 20, 2026

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas ni sobre las causas exactas del accidente, mientras continúan las labores de atención y control por parte de los cuerpos de emergencia en el tramo carretero afectado.

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