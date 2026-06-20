Islandia reanuda la caza de ballenas tras dos años de suspensión; crece la presión para prohibir la actividad

La industria ballenera de Islandia volvió a operar este sábado 20 de junio con la salida de dos embarcaciones dedicadas a la captura de cetáceos, una actividad que permanecía suspendida desde hace dos años por razones regulatorias y económicas.

El reinicio de la temporada coloca nuevamente a Islandia en el reducido grupo de países que mantienen la caza comercial de ballenas, junto con Noruega y Japón. La decisión se produce en un contexto de creciente presión internacional para proteger a estas especies y reducir las actividades que amenazan sus poblaciones.

La reanudación de la caza marca un cambio respecto a los dos años anteriores. En 2024, el gobierno islandés retrasó la autorización de la temporada en medio de un amplio debate público sobre el bienestar animal y la conservación marina. Finalmente, las operaciones fueron canceladas ese año.

Posteriormente, en 2025, las compañías del sector determinaron que las condiciones económicas no garantizaban rentabilidad, por lo que las embarcaciones permanecieron en puerto y no se realizaron capturas.

Activistas protestan contra el reinicio de la actividad

El regreso de la caza de ballenas estuvo acompañado de manifestaciones de grupos ambientalistas. Uno de los hechos más llamativos ocurrió durante la salida del barco Hvalur 9 desde el puerto de Reikiavik, cuando un activista escaló el mástil de la embarcación para expresar su rechazo a la actividad.

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La protesta recordó acciones similares realizadas por defensores de los animales durante temporadas anteriores. Además, la organización Hvalavinir, conocida como “Amigos de las Ballenas”, convocó a una movilización en la capital islandesa para exigir el fin definitivo de la captura comercial de cetáceos.

Los grupos conservacionistas sostienen que la actividad carece de justificación económica y representa un riesgo para especies cuya recuperación sigue siendo monitoreada por especialistas.

Científicos recomiendan reducir las cuotas de captura

El debate también ha sido impulsado por las conclusiones del Instituto de Investigación Marina de Islandia, que este año sugirió disminuir en aproximadamente 20 por ciento el número de ejemplares autorizados para captura.

De acuerdo con los especialistas, las cuotas no deberían superar los 150 rorcuales comunes ni los 168 rorcuales aliblancos o minke, debido a la disminución observada en las poblaciones registradas durante los estudios científicos más recientes.

Whaling set to resume in Iceland after two-year hiatus

Iceland is one of three countries in the world, along with Japan and Norway, that has allowed commercial whaling in recent years

Shame on them all https://t.co/RReBDgUmyO pic.twitter.com/0KfWmler9B — GO GREEN (@ECOWARRIORSS) June 20, 2026

Gobierno analiza prohibir la caza comercial de ballenas

Mientras la industria retoma sus actividades, el futuro de la caza de ballenas en Islandia sigue siendo incierto. La ministra de Industria y Comercio, Hanna Katrín Friðriksson, anunció meses atrás que trabaja en una propuesta legislativa orientada a eliminar de manera definitiva esta práctica.

La iniciativa buscaría poner fin a una actividad que durante décadas ha generado controversia dentro y fuera de Islandia. De prosperar el proyecto, el país podría abandonar una de las últimas industrias balleneras activas del mundo.

Por ahora, la salida de los barcos marca el regreso temporal de una actividad históricamente vinculada a la economía pesquera islandesa, pero cuyo futuro dependerá de las decisiones políticas y del creciente debate sobre la conservación de la vida marina.

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