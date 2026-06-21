Marco Rubio felicita a Abelardo Espriella por su triunfo electoral en Colombia

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, extendió sus felicitaciones al abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella tras confirmarse su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia que fueron celebradas este domingo 21 de junio de 2026.

Rubio usó su cuenta oficial de X (antes Twitter) para extender un mensaje de felicitaciones, además de señalar que la administración de Donald Trump “espera con ansías” trabajar en la nueva administración colombiana, además de señalar la cooperación en seguridad regional para poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos.

Marco Rubio felicita a Abelardo Espriella por su victoria electoral. / X: @SecRubio

Rubio cerró su mensaje escribiendo que "los mejores días de Colombia están por venir". Este respaldo se suma al apoyo que la administración estadounidense brindó al candidato durante las semanas previas a la votación. Con este giro político, Abelardo de la Espriella asumirá la presidencia de Colombia para el periodo constitucional 2026-2030 el próximo 7 de agosto.

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