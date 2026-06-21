El ultraderechista De la Espriella, afín a Trump, es elegido presidente de Colombia

El ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien cuenta con el respaldo del presidente de Estados Unidos, fue elegido mandatario de Colombia el domingo tras derrotar por poco margen al candidato de la izquierda oficialista en el balotaje, según el conteo preliminar de la autoridad electoral.

En una de las votaciones más reñidas de la historia, el jurista sin experiencia política se impuso con un 49,6% de los votos, según el 99,7% del conteo previo de la entidad que organiza los comicios.

Muy cerca quedó el senador Iván Cepeda (48,7%), aliado de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia del país que no podía presentarse a la reelección por ley.

En las calles de Bogotá y otras ciudades del país, se escucharon silbatos y bocinas de automóviles.

"Estamos todos contentos, queremos este cambio para el país (...) Fueron cuatro años en los cuales mi sector construcción se vio muy afectado", dijo a la AFP Raúl Vásquez, un ingeniero civil de 41 años en la caribeña Barranquilla, bastión político de De la Espriella.

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De nacionalidad colombiana y estadounidense, el abogado tomará posesión el 7 de agosto con un programa de gobierno que anticipa un giro radical hacia la derecha: el recorte del tamaño del Estado en un 40%, la construcción de megacárceles, el porte de armas por parte de civiles, y una ofensiva sin tregua contra los grupos armados con apoyo de Washington e Israel.

Una década después del acuerdo de paz con las FARC, la campaña estuvo marcada por la violencia de grupos armados con bombas, drones explosivos y el asesinato de un candidato presidencial.

De la Espriella, que se hace llamar El Tigre, amenaza con llevar a Petro ante la justicia de Estados Unidos, con el apoyo de Donald Trump.

Su discurso a favor de Washington, las fuerzas de orden y los empresarios se asemeja al de otros mandatarios de derecha en la región como el salvadoreño Nayib Bukele y el argentino Javier Milei.

Gustavo Petro no acepta el resultado

Petro aseguró que únicamente reconocerá un ganador hasta después del escrutinio oficial, que puede tardar pocos días.

"Con los mismos datos de la registraduría, el resultado de pre conteo en este momento es 49,3 por Abelardo y 49 por Cepeda. No sé puede proclamar ninguno presidente. Es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces".

"Tranquilidad entre la ciudadanía por favor. La realidad nos da un país partido por la mitad, e injerencia extranjera quitándonos la libertad. Se impone un acuerdo Nacional si queremos mantener la Patria y la paz en los años por venir", escribió Petro en sus redes sociales.