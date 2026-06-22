“Ganó, y por mucho”: Así celebró Donald Trump el virtual triunfo de Abelardo de la Espriella en Colombia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó al virtual triunfo de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial de Colombia con un breve mensaje en el que celebró el resultado electoral.

A través de redes sociales, Trump compartió una publicación relacionada con la elección colombiana y escribió: “He Won, BIG!”, frase que puede traducirse como “Ganó, y por mucho”. El mensaje fue difundido después de que De la Espriella se perfilara como ganador de la contienda presidencial.

La reacción del mandatario estadounidense coloca el resultado electoral colombiano en el radar internacional, debido al peso político de Colombia en América Latina y a la cercanía ideológica entre sectores conservadores de la región y el movimiento político encabezado por Trump.

¿Qué dijo Trump sobre Abelardo de la Espriella?

El mensaje de Trump fue breve, pero contundente. Con la frase “He Won, BIG!”, el presidente estadounidense celebró la ventaja de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta.

La publicación fue acompañada por un enlace del sitio “Just the News”, medio estadounidense que difundió información sobre el proceso electoral colombiano.

Noticia Destacada Trump respalda a Abelardo de la Espriella para segunda vuelta presidencial en Colombia

Aunque Trump no ofreció más detalles, su comentario fue interpretado como un respaldo político al candidato de derecha, quien compitió por la Presidencia de Colombia frente al izquierdista Iván Cepeda.

Colombia define nuevo rumbo tras el gobierno de Gustavo Petro

La segunda vuelta presidencial en Colombia enfrentó dos proyectos políticos opuestos. Por un lado, Iván Cepeda representó la continuidad de la izquierda vinculada al Pacto Histórico; por el otro, Abelardo de la Espriella encabezó una propuesta de derecha dura.

El resultado marca un momento clave para Colombia, pues definirá al sucesor de Gustavo Petro, quien no podía buscar la reelección por mandato constitucional.

Reacción de Trump aumenta atención internacional sobre Colombia

El pronunciamiento de Donald Trump ocurre en un contexto de alta expectativa regional, ya que la elección colombiana puede modificar equilibrios políticos en América Latina.

La virtual victoria de De la Espriella también podría abrir una nueva etapa en la relación entre Colombia y Estados Unidos, especialmente en temas de seguridad, migración, comercio y combate al narcotráfico.

Por ahora, la atención se mantiene en los resultados oficiales y en las primeras reacciones internacionales ante una elección que podría representar un giro político para Colombia.

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