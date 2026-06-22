Donald Trump felicita a Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, pero autoridad electoral aún no confirma ganador

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó públicamente a Abelardo de la Espriella y lo llamó “nuevo presidente de Colombia”, pese a que la autoridad electoral colombiana aún no ha emitido una declaratoria oficial sobre el ganador de la segunda vuelta presidencial.

A través de su cuenta de Truth Social, Trump celebró al candidato conocido como “El Tigre” y afirmó que fue un honor haberlo respaldado durante la contienda. El mandatario estadounidense también anticipó su intención de trabajar con él para fortalecer la relación entre Colombia y Estados Unidos.

El mensaje ocurre en medio de un escenario electoral cerrado, pues los conteos preliminares muestran una diferencia mínima entre De la Espriella y su opositor, Iván Cepeda, candidato de izquierda y aliado del presidente saliente Gustavo Petro.

Trump felicita a De la Espriella antes del resultado oficial

En su publicación, Donald Trump felicitó a Abelardo de la Espriella y aseguró que espera construir una relación “poderosa” entre Colombia y Estados Unidos.

El mensaje fue interpretado como un respaldo político directo al candidato de derecha, quien ha mantenido coincidencias ideológicas con el movimiento conservador estadounidense y ha planteado una agenda más dura en temas de seguridad, migración y combate al narcotráfico.

Noticia Destacada “Ganó, y por mucho”: Así celebró Donald Trump el virtual triunfo de Abelardo de la Espriella en Colombia

Sin embargo, la felicitación se dio antes de que la autoridad electoral colombiana hagaa oficial el resultado final de la elección presidencial.

Conteo cerrado mantiene expectativa en Colombia

La segunda vuelta presidencial en Colombia se mantiene bajo atención debido a la estrecha diferencia entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Aunque los resultados preliminares colocan a De la Espriella con ventaja, la autoridad electoral aún debe concluir los procedimientos correspondientes antes de confirmar formalmente al ganador.

Este escenario ha elevado la tensión política en el país, especialmente porque la elección enfrenta dos proyectos opuestos: uno de derecha, encabezado por De la Espriella, y otro de izquierda, representado por Cepeda.

Relación con Estados Unidos entra en nueva etapa

El pronunciamiento de Trump coloca la elección colombiana en el centro de la agenda internacional, debido a la importancia de Colombia como aliado estratégico de Estados Unidos en América Latina.

De confirmarse el triunfo de De la Espriella, ambos gobiernos podrían abrir una nueva etapa de cooperación en seguridad, comercio, migración y combate a organizaciones criminales.

Por ahora, la atención permanece en el cierre del proceso electoral y en la postura que adopten las instituciones colombianas ante una elección marcada por una diferencia mínima entre los dos candidatos.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO