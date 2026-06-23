Estados Unidos endurece sanciones contra Cuba: Marco Rubio acusa a GAESA de desvío de recursos del régimen

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció un nuevo paquete de sanciones dirigidas a entidades vinculadas al conglomerado militar GAESA en Cuba, al que Washington señala como pieza clave en la administración de recursos económicos del país.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en X, Rubio acusó al gobierno cubano de mantener un sistema “corrupto, brutal y antiestadounidense”, al tiempo que sostuvo que la actual estructura de poder prioriza el control político por encima del bienestar de la población.

De acuerdo con el funcionario estadounidense, el grupo empresarial controlado por las Fuerzas Armadas cubanas habría operado como un mecanismo para desviar recursos hacia actividades de represión interna y operaciones de influencia política, en lugar de destinarlos a infraestructura básica como energía, educación y servicios públicos.

GAESA en la mira de Washington por presunto uso de recursos estatales

Rubio señaló que el conglomerado militar cubano GAESA habría servido como vehículo financiero para el manejo de activos y flujos de dinero asociados al régimen, así como para la explotación de recursos minerales y metálicos de la isla.

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Como parte de las nuevas medidas, el Departamento de Estado incluyó a más entidades relacionadas con la red económica y operativa del grupo, ampliando el alcance de las restricciones financieras ya existentes.

El gobierno estadounidense advirtió que cualquier persona, empresa o institución financiera que mantenga vínculos con las entidades sancionadas podría enfrentar medidas punitivas, incluidas restricciones en el sistema financiero internacional.

Asimismo, exhortó a bancos extranjeros y compañías globales a suspender de inmediato cualquier tipo de relación comercial o servicio con estas organizaciones, con el objetivo de evitar posibles sanciones secundarias.

The situation in Cuba is devolving as the island’s corrupt, brutal and anti-American Communist regime continues to prioritize its own total control over the freedom, opportunity and basic wellbeing of the Cuban people.



The Cuban military-controlled conglomerate GAESA has… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 23, 2026

Escalada de tensión entre Washington y La Habana

Las declaraciones de Rubio reflejan un endurecimiento de la postura de Estados Unidos hacia Cuba en materia económica y diplomática, en un contexto de prolongadas tensiones bilaterales y debate internacional sobre el impacto de las sanciones en la economía cubana y su población.

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