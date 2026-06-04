Presidente Díaz-Canel responde a las sanciones en su contra hechas por el gobierno de USA

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel fustigó este viernes "la agresividad y perversión" de Estados Unidos, después de que Washington anunciará una nueva oleada de sanciones económicas contra él, su esposa y miembros de la familia Castro.

"La agresividad y perversión del gobierno yanqui chocarán con nuestra decisión de enfrentar los peores escenarios y resistir la arremetida imperial", reaccionó en X Díaz-Canel.

Subrayó que estas sanciones están dirigidas "a reforzar las medidas de bloqueo y el escenario de conflicto entre Cuba y Estados Unidos".

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“El presidente de EE.UU. hace nuevas declaraciones amenazadoras contra #Cuba; y el Departamento del Tesoro incorporó nuevos nombres de dirigentes, organizaciones y empresas cubanas a una lista ilegítima de sanciones”.

“Están dirigidas a reforzar las medidas de #bloqueo y el escenario de conflicto entre Cuba y Estados Unidos. Esta ceguera política se añade a las medidas coercitivas aplicadas en las últimas semanas contra nuestro país, diseñadas para dañar al pueblo cubano”.

“La agresividad y perversión del gobierno yanqui chocarán con nuestra decisión de enfrentar los peores escenarios y resistir la arremetida imperial”, escribió en su publicación el mandatario cubano.