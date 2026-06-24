Iván Cepeda reconoce derrota y acepta triunfo de Abelardo de la Espriella en Colombia

El candidato de izquierda Iván Cepeda reconoció oficialmente su derrota en la elección presidencial de Colombia y aceptó el triunfo del aspirante de ultraderecha Abelardo de la Espriella, quien obtuvo la mayoría de los votos en la segunda vuelta celebrada el pasado domingo.

Tras varios días de espera para conocer el avance del escrutinio oficial, Cepeda anunció que aceptaba el resultado electoral y reconocía a De la Espriella como próximo presidente de la República.

La decisión llega después de una de las contiendas más cerradas en la historia política reciente de Colombia, marcada por una diferencia inferior a un punto porcentual entre ambos candidatos.

Iván Cepeda acepta los resultados de la elección presidencial

En un mensaje dirigido a la opinión pública, Cepeda explicó que decidió reconocer el resultado final como una muestra de responsabilidad democrática y con el objetivo de contribuir a la estabilidad política del país.

El ahora excandidato señaló que su prioridad es favorecer un ambiente de diálogo, convivencia y respeto entre los distintos sectores de la sociedad colombiana, luego de una campaña que estuvo marcada por una fuerte polarización política.

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Durante los días posteriores a la votación, Cepeda había condicionado su postura a la conclusión del escrutinio definitivo, aunque finalmente aceptó los resultados una vez que las autoridades electorales confirmaron la consistencia de los datos.

Autoridades electorales respaldan la transparencia del proceso

La Registraduría Nacional informó que el avance del escrutinio mantiene una coincidencia prácticamente total con los resultados preliminares difundidos la noche de la elección.

A ello se sumó la misión de observación electoral de la Unión Europea, que desplegó decenas de observadores en distintas regiones del país y descartó irregularidades que pudieran alterar el resultado de los comicios.

Estos informes contribuyeron a fortalecer la legitimidad del proceso electoral en medio de las dudas planteadas por algunos sectores políticos tras la ajustada diferencia entre los candidatos.

Abelardo de la Espriella asumirá la presidencia de Colombia

Con cerca de 12.9 millones de votos, Abelardo de la Espriella logró imponerse sobre Cepeda y se perfila para encabezar el gobierno colombiano durante los próximos años.

🔴Respetamos la democracia y aceptamos los resultados.



El proceso de escrutinio está prácticamente finalizado.@IvanCepedaCast se dirige al país 👇🏼👇🏼https://t.co/GQPw33zR1l pic.twitter.com/1ixY8mucJh — Pacto Histórico Oficial (@PactoCol) June 24, 2026

El abogado y empresario, que nunca había ocupado un cargo de elección popular, basó su campaña en propuestas de combate frontal al crimen, fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y críticas a las políticas impulsadas por la izquierda durante la administración de Gustavo Petro.

Su victoria marca un cambio político significativo para Colombia, que dejará atrás el primer gobierno de izquierda de su historia para dar paso a una administración identificada con posiciones conservadoras y de derecha.

La elección también generó reacciones en diversas ciudades del país, donde simpatizantes de ambos bloques políticos protagonizaron manifestaciones tras conocerse los primeros resultados de la jornada electoral.

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