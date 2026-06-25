Terremotos en Venezuela dejan 164 muertos y casi mil heridos; autoridades reportan 30 réplicas

Los terremotos que sacudieron varias regiones de Venezuela han provocado una emergencia nacional, con un saldo preliminar de 164 personas fallecidas y 971 lesionadas, de acuerdo con el reporte actualizado de las autoridades.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que los equipos de emergencia continúan desplegados en las zonas afectadas mientras se mantiene la vigilancia ante la actividad sísmica registrada después de los movimientos telúricos principales.

Autoridades actualizan cifra de víctimas

Durante una intervención transmitida por la televisión estatal, Rodríguez detalló que el número de víctimas aumentó conforme avanzaron las labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños en distintas localidades.

La funcionaria explicó que los dos terremotos ocurrieron de manera consecutiva durante la tarde del miércoles y son considerados los eventos sísmicos más intensos registrados en el país desde inicios del siglo XX.

Además de los fallecidos, cientos de personas han requerido atención médica por lesiones de diversa gravedad, mientras que numerosas familias permanecen en refugios temporales ante los daños sufridos en viviendas e infraestructura pública.

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Se registran 30 réplicas tras los sismos

Las autoridades venezolanas confirmaron que, desde los movimientos principales, se han contabilizado al menos 30 réplicas, situación que mantiene la preocupación entre la población y los organismos de protección civil.

Especialistas continúan monitoreando la actividad sísmica para determinar la evolución del fenómeno y prevenir riesgos adicionales en las regiones afectadas.

Las réplicas han dificultado las tareas de rescate y evaluación estructural, debido a que algunas edificaciones presentan daños que podrían agravarse con nuevos movimientos de tierra.

Emergencia nacional y labores de rescate

El gobierno venezolano mantiene activos los protocolos de emergencia para atender a las personas afectadas y restablecer servicios básicos en las comunidades impactadas.

El balance inicial difundido horas después del desastre reportaba poco más de 30 fallecidos y más de 700 heridos. Sin embargo, conforme avanzaron las inspecciones y el acceso a zonas aisladas, las cifras aumentaron significativamente.

Edificio Oasis, Playa grande

La Guaira, Venezuela

Totalmente colapsado !

Tremendo como se oyen los gritos!! pic.twitter.com/pY8pSy2SPr — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) June 25, 2026

Las autoridades no descartan que el número de víctimas continúe modificándose en las próximas horas, mientras brigadas de rescate, personal médico y cuerpos de seguridad trabajan para localizar sobrevivientes y brindar apoyo a los damnificados.

La tragedia ha generado conmoción dentro y fuera de Venezuela, debido a la magnitud de los daños provocados por los terremotos y al elevado número de personas afectadas por uno de los desastres naturales más severos que ha enfrentado el país en décadas.

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