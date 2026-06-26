Venezuela recibe brigadas internacionales de rescate tras terremotos; llegan equipos de América y Europa

Venezuela comenzó a recibir brigadas internacionales de búsqueda, rescate y ayuda humanitaria tras los dos fuertes sismos registrados el pasado 24 de junio, que dejaron severos daños en distintas regiones del país sudamericano.

Los contingentes fueron enviados por gobiernos de América y Europa, luego de la solicitud de asistencia internacional emitida por las autoridades venezolanas para reforzar las labores de localización de sobrevivientes, atención a damnificados y remoción de escombros.

Los equipos se han desplegado principalmente en zonas afectadas del estado La Guaira, una de las entidades con mayores daños por los terremotos.

¿Qué países enviaron ayuda a Venezuela?

El Salvador desplegó personal especializado en el edificio Bahía Mar, ubicado en la parroquia Caraballeda, en La Guaira, donde realiza trabajos de búsqueda entre estructuras dañadas.

Brasil envió dos aviones KC-390 Millennium con 9 toneladas de ayuda humanitaria, además de 36 bomberos y 9 técnicos de defensa civil.

Noticia Destacada Rescatistas de Cancún viajarán a Venezuela para apoyar en labores de emergencia tras los terremotos

Ecuador también se sumó mediante aeronaves C-130 Hércules y C-295 de su Fuerza Aérea, con bomberos rescatistas para apoyar la emergencia.

#Pichincha | Las Fuerzas Armadas del Ecuador, a través de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, desplegaron las aeronaves C-130 Hércules y C-295 para trasladar a contingente de bomberos rescatistas hacia Venezuela, fortaleciendo la ayuda humanitaria.#EcuadorUnaSolaFuerza#FFAAContigo pic.twitter.com/3foqFFGwgE — Fuerzas Armadas del Ecuador (@FFAAECUADOR) June 26, 2026

Europa y Turquía se suman a labores de rescate

Suiza movilizó desde Zúrich a 80 especialistas, 8 perros de búsqueda y 18 toneladas de equipo para atender zonas con personas atrapadas bajo escombros.

#Venezuela | La misión humanitaria de rescate de Suiza ha llegado a Venezuela para ayudar a buscar, liberar y rescatar a las víctimas del #terremoto.

🇨🇭🤝🇻🇪 pic.twitter.com/KJfg9shyir — Ambassador François Voeffray Peyro (@SwissMFAamerica) June 26, 2026

Turquía envió dos aviones militares A-400M con equipos de búsqueda y rescate, personal médico, ayuda humanitaria, vehículos especializados y perros entrenados.

Países Bajos también desplegó especialistas de búsqueda y rescate urbano con binomios caninos desde la base aérea de Eindhoven.

Venezuela’nın yaralarını sarmak için Türkiye’nin yardım eli yola çıktı. 🇹🇷🇻🇪



Venezuela’da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından, arama kurtarma ve insani yardım ekiplerimizi bölgeye uğurladık.



Genelkurmay Başkanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığımızdan tahsis edilen iki… pic.twitter.com/WMiKZex9HH — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) June 26, 2026

España, Argentina y más países preparan apoyo

España informó el arribo de un avión del Ejército del Aire con 59 militares de la Unidad Militar de Emergencias, dos ingenieros del Ejército de Tierra y unidades caninas especializadas.

Argentina, por su parte, mantiene alistado un contingente de la Armada con binomios perro-guía, equipo y personal militar especializado para sumarse a la asistencia humanitaria.

Como parte del personal y los medios que la Argentina mantiene alistados para brindar asistencia humanitaria al pueblo venezolano, la @Armada_Arg se prepara para desplegarse hacia las zonas afectadas.



Binomios perro-guía, equipamiento y personal militar especializado integran el… pic.twitter.com/mlda6lxPsM — Ministerio de Defensa (@MinDefensa_Ar) June 26, 2026

El presidente salvadoreño Nayib Bukele informó que un tercer avión de apoyo ya llegó a Venezuela y que un cuarto se encontraba en camino.

Con la llegada de estos equipos, Venezuela refuerza las labores de rescate en medio de una emergencia que ha movilizado a gobiernos, cuerpos militares, bomberos, especialistas médicos y organizaciones humanitarias de distintos países.

IO