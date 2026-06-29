Estados Unidos envía a Witkoff y Kushner a Doha para negociar con Irán tras nueva escalada en Ormuz

La Casa Blanca confirmó que los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner viajarán este lunes a Doha, Qatar, para continuar las conversaciones de paz con Irán, en medio de una nueva tensión militar en el Estrecho de Ormuz.

La portavoz Karoline Leavitt informó que ambos representantes sostendrán reuniones de alto nivel como parte de las negociaciones sobre el memorando de entendimiento que busca mantener abierta una ruta diplomática entre Washington y Teherán.

¿Por qué Estados Unidos e Irán se reunirán en Doha?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que la reunión está prevista para este martes en Doha y que fue solicitada por Irán.

La Casa Blanca señaló que las conversaciones políticas ocurrirán de forma paralela a reuniones técnicas, aunque desde Teherán se manejó una versión distinta.

Antes del anuncio estadounidense, el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, había descartado que existieran encuentros técnicos programados para esta semana.

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La diferencia de versiones refleja la fragilidad del proceso diplomático, que atraviesa un nuevo momento de presión por los recientes ataques en la región.

De acuerdo con reportes internacionales, Estados Unidos e Irán acordaron detener los bombardeos de los últimos días y reactivar el diálogo en Qatar, país que ha funcionado como sede para distintos contactos diplomáticos en Medio Oriente.

¿Qué papel tiene el estrecho de Ormuz en la tensión entre Washington y Teherán?

El punto central de la disputa vuelve a ser el Estrecho de Ormuz, una ruta clave para el tránsito marítimo y energético global. Irán insiste en mantener el control exclusivo de esa zona, mientras Estados Unidos amenaza con continuar acciones militares si se registran nuevos ataques.

BREAKING: Steve Witkoff, Jared Kushner to attend meeting with Iranians in Qatar, White House says



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El pasado 21 de junio, ambos países pactaron una hoja de ruta de 60 días para avanzar hacia un acuerdo nuclear y una paz duradera. Ese entendimiento permitió establecer un alto el fuego y reabrir el Estrecho de Ormuz, pero la tensión volvió a crecer tras ataques iraníes contra buques y bombardeos estadounidenses contra objetivos militares en la costa sur de Irán.

Teherán respondió con ataques contra bases estadounidenses en Kuwait y Baréin, lo que elevó el riesgo de una nueva escalada regional. Por ahora, la cita en Doha aparece como el intento más reciente para sostener el canal diplomático y evitar que el conflicto vuelva a ampliarse.

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