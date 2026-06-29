Presidenta Sheinbaum Pardo pide “todo el peso de la ley” contra Víctor Rodríguez Padilla por presunta agresión a su esposa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no habrá protección para Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), tras la difusión de videos en los que presuntamente agrede a su esposa, María Felicia Jiménez.

Durante la conferencia mañanera de este lunes 29 de junio, realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria aseguró que la Secretaría de las Mujeres ya tuvo comunicación con la víctima y pidió que la Fiscalía de Morelos actúe conforme a la ley.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el caso de Víctor Rodríguez Padilla?

Al ser cuestionada sobre la denuncia contra Rodríguez Padilla, la presidenta explicó que ella no ha tenido comunicación directa con la víctima, pero precisó que la Secretaría de las Mujeres sí estableció contacto para dar seguimiento al caso.

Sheinbaum sostuvo que la investigación corresponde a la Fiscalía de Morelos, debido a que los hechos señalados ocurrieron en esa entidad. Por ello, indicó que se trata de un delito del fuero local y que debe definirse la sanción penal correspondiente.

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“No vamos a proteger a nadie frente a un acto como estos”, expresó la mandataria, al señalar que no puede haber violencia contra las mujeres ni trato diferenciado por la cercanía o trayectoria pública de una persona.

La presidenta insistió en que el caso debe investigarse sin excepciones y con apego a la ley, luego de que se difundieran videos en los que presuntamente aparece el exfuncionario en actos de violencia contra su esposa.

¿Víctor Rodríguez Padilla tenía un nuevo cargo en el Gobierno Federal?

Sheinbaum también aclaró la situación administrativa de Rodríguez Padilla, quien había anunciado su incorporación a un instituto relacionado con energías renovables de la Comisión Federal de Electricidad y el Gobierno Federal.

La presidenta explicó que el nombramiento todavía no había sido firmado, pues estaba en trámite. Por esa razón, sostuvo que no hubo una separación formal del cargo, ya que el nombramiento no se había concretado.

Añadió que, mientras se resuelve la situación, Alejandro Salcido retomará la dirección que ocupaba anteriormente.

#MañaneraDelPueblo. “Todo el peso de la ley” subraya la presidenta @Claudiashein ante el caso de violencia del ex directo de @Pemex , Víctor Rodríguez Padilla, en contra de su esposa. Aclara la mandataria que no tendrá ningún cargo en el gobierno federal. pic.twitter.com/1ERNcRwY41 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 29, 2026

¿Qué llamado hizo Sheinbaum a funcionarios públicos?

Ante la pregunta sobre si haría un llamado a funcionarios federales o estatales, Sheinbaum respondió que la regla debe ser la misma para todas las personas.

La mandataria afirmó que su gobierno mantiene una visión juarista, bajo el principio de que “las leyes son iguales para todos”. Con ello, subrayó que ningún servidor público debe recibir un trato distinto frente a una acusación de violencia contra mujeres.

El caso permanece bajo investigación de las autoridades de Morelos, mientras la víctima recibe acompañamiento institucional.