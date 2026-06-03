Presidenta de México cuestiona filtración sobre visas de gobernadores: “¿Cuál es el interés de hacerlo público?”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió al supuesto retiro de la visa estadounidense a los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal, luego de ser cuestionada durante la conferencia mañanera de este miércoles 3 de junio, realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

La mandataria se refirió a la información publicada por Los Angeles Times sobre ambos mandatarios estatales y señaló que corresponde a los propios gobernadores aclarar su situación.

Sin embargo, centró su respuesta en cuestionar la intención de filtrar o hacer pública una medida de ese tipo.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el supuesto retiro de visas?

Sheinbaum indicó que tenía conocimiento de la nota publicada por el diario estadounidense y sostuvo que los gobernadores señalados tendrán que dar su propia explicación. No obstante, planteó una duda sobre el sentido político de divulgar una presunta sanción migratoria.

La presidenta afirmó que retirar una visa y hacerlo público puede utilizarse como una forma de presión o advertencia. En ese sentido, criticó que algunos sectores recurran a filtraciones para enviar mensajes a funcionarios o actores políticos mexicanos.

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Desde Palacio Nacional, Sheinbaum llamó a mantener la calma ante este tipo de señalamientos y aseguró que su gobierno actúa con convicción, bajo la certeza de defender el interés del pueblo de México y de la nación.

¿Por qué Sheinbaum cuestionó que se hiciera público?

La mandataria puso énfasis en la pregunta de fondo: cuál sería el interés de difundir una información de ese tipo. Según su postura, la publicación de una supuesta cancelación de visas podría buscar generar temor o presión política.

#MañaneraDelPueblo. Cuestiona @Claudiashein la estrategia de “filtrar” a la prensa las presuntas suspensiones de visas de EU a gobernadores. pic.twitter.com/bdxqU7KeJF — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 3, 2026

Sheinbaum expresó que México tiene derecho a cuestionar estas acciones y a preguntarse por qué se hacen públicas. Aunque evitó confirmar o negar directamente el caso de los gobernadores, insistió en que la discusión no debe centrarse solo en la visa, sino en la intención detrás de la filtración.

La presidenta sostuvo que, cuando se tiene claridad sobre las convicciones y sobre el trabajo que se realiza en favor del país, este tipo de episodios no deben provocar alarma. Su mensaje fue que el gobierno mexicano mantendrá su postura frente a cualquier intento de presión externa o narrativa que busque influir en la vida pública nacional.

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