Venezuela eleva a 1,943 los muertos por los terremotos; rescatan con vida a un niño de 2 años

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, presentó este martes un nuevo balance sobre las consecuencias de los terremotos registrados el pasado 24 de junio, informando que el número de personas fallecidas aumentó a mil 943, mientras que los heridos ascienden a 10 mil 561.

Durante una conferencia ofrecida la tarde de este 30 de junio, el funcionario señaló que la emergencia continúa activa y que los cuerpos de rescate mantienen las operaciones de búsqueda con la esperanza de localizar a más sobrevivientes entre los escombros.

Rodríguez destacó que durante la madrugada de este martes fue rescatado con vida un niño de dos años, hecho que calificó como una muestra de que aún existen posibilidades de encontrar personas atrapadas.

Más de 15 mil damnificados y 69 refugios habilitados

Las autoridades venezolanas informaron que hasta el momento se contabilizan 15 mil 866 personas damnificadas, además de 28 mil 380 afectados, cifra que incluye tanto a quienes permanecen en albergues temporales como a pacientes que continúan hospitalizados.

Para atender la emergencia, el Gobierno habilitó 14 refugios en el estado La Guaira y otros 55 albergues distribuidos entre Caracas, Miranda y diversas entidades del país.

Estos espacios brindan alojamiento, alimentación y atención médica a miles de familias que perdieron sus viviendas o fueron evacuadas por motivos de seguridad tras los movimientos telúricos.

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Continúan las réplicas tras los sismos

Jorge Rodríguez informó que desde el terremoto principal se han registrado 689 réplicas, aunque aseguró que la actividad sísmica ha mostrado una disminución gradual tanto en frecuencia como en intensidad.

Precisó que el 28 de junio ocurrieron 86 réplicas, mientras que el 29 de junio se contabilizaron 30 movimientos, una reducción que, según explicó, representa un comportamiento favorable.

No obstante, advirtió que esa disminución no significa que el riesgo haya desaparecido.

"Eso no quiere decir que se haya disipado completamente la posibilidad de otro evento peligroso. Cuando esa amenaza desaparezca por completo, se informará oportunamente a toda la población", indicó.

La mayoría de los edificios destruidos eran viviendas vacacionales

El presidente de la Asamblea Nacional explicó que uno de los municipios con mayores daños fue Caraballeda, en el estado La Guaira.

Según detalló, gran parte de los inmuebles colapsados correspondían a apartamentos utilizados como residencias vacacionales, por lo que muchas personas se encontraban en la zona aprovechando los días de descanso cuando ocurrieron los terremotos.

Rodríguez estimó que alrededor de 30 mil personas permanecían en Caraballeda y Catia La Mar al momento de los sismos, considerando tanto a residentes permanentes como a visitantes.

Más de 19 mil personas lograron salvarse

Las autoridades también presentaron un balance de las labores de rescate realizadas durante los últimos seis días.

De acuerdo con el informe oficial, entre 13 mil 400 y 13 mil 500 personas lograron salir por sus propios medios o con apoyo de familiares inmediatamente después de los terremotos.

Posteriormente, los equipos de emergencia rescataron a dos mil 407 personas durante el primer día de operaciones.

Con la incorporación de brigadas nacionales e internacionales, el segundo día fueron localizadas y rescatadas dos mil 973 personas, mientras que en el tercer día se auxiliaron a 731 sobrevivientes.

#AHORA Jorge Rodríguez ofreció este martes 30 de junio a la 1:40p.m. el balance tras los terremotos del 24 de junio:



👉1.943 personas fallecidas

👉10.561 heridos

👉15.866 personas damnificadas

👉14 refugios habilitados en el estado La Guaira

👉55 refugios en Caracas, Miranda y… pic.twitter.com/IEu6P29YV1 — Luigino Bracci Roa (@lubrio) June 30, 2026

Las cifras continuaron con 345 rescates durante el cuarto día, cuatro personas encontradas con vida el quinto día y el rescate del menor de dos años este martes.

En total, seis mil 461 personas han sido rescatadas por los cuerpos de emergencia desde el inicio de la tragedia.

Al sumar esa cifra con quienes lograron evacuar por sus propios medios, Rodríguez afirmó que 19 mil 861 personas salvaron la vida tras los terremotos.

Mientras continúan las labores de búsqueda y atención humanitaria, las autoridades venezolanas mantienen el monitoreo permanente de la actividad sísmica y la evaluación de daños en las zonas más afectadas por uno de los desastres naturales más graves registrados en el país en las últimas décadas.

IO