¿A qué hora lloverá hoy 11 de julio en Yucatán? Onda Tropical traerá vientos y tormentas eléctricas

La Onda Tropical que avanza sobre la Península de Yucatán mantendrá este sábado 11 de julio condiciones favorables para lluvias de moderadas a fuertes en gran parte del estado, acompañadas de rachas de viento superiores a 60 kilómetros por hora y actividad eléctrica, informaron autoridades estatales.

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El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, dio a conocer que su administración mantiene un monitoreo permanente del fenómeno meteorológico e hizo un llamado a la población para mantenerse atenta a los avisos oficiales.

"Se monitorea el avance de una Onda Tropical, que mantendrá el potencial de lluvias en Yucatán durante este día, con posibles rachas de viento y actividad eléctrica. Les invito a mantenerse atentos a los avisos oficiales de Procivy y seguir las recomendaciones de las autoridades", publicó el mandatario.

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Se monitorea el avance de una Onda Tropical, que mantendrá el potencial de lluvias en Yucatán durante este día, con posibles rachas de viento y actividad eléctrica.



Les invito a mantenerse atentos a los avisos oficiales de Procivy y seguir las recomendaciones de las… pic.twitter.com/LCZqkZ4ydy — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) July 11, 2026

De acuerdo con el reporte de la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy), el avance de la onda tropical, combinado con el ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe, favorecerá la presencia de precipitaciones durante buena parte del día.

Las autoridades precisaron que las primeras lluvias se esperan después de las 9:00 de la mañana en municipios del sureste del estado. Posteriormente, las precipitaciones se extenderán de manera gradual hacia las regiones centro, suroeste, noreste y noroeste, incluida la ciudad de Mérida, donde se prevé que ocurran entre el mediodía y la tarde.

Procivy advirtió que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora, por lo que recomendó extremar precauciones, especialmente al conducir, evitar refugiarse bajo árboles durante tormentas y mantenerse informado mediante los canales oficiales.

En cuanto a las temperaturas, el ambiente será cálido durante la mañana, con mínimas de entre 22 y 26 grados Celsius, mientras que por la tarde el calor será extremo, con máximas de 36 a 38 grados en gran parte del estado. En municipios como Tizimín y zonas aledañas, el termómetro podría alcanzar los 40 grados Celsius.

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Para las zonas costeras también se prevé oleaje de 1.5 metros cerca de la costa y de hasta 2 metros mar adentro, por lo que las autoridades recomendaron a pescadores y embarcaciones menores mantenerse atentos a las condiciones del tiempo antes de salir a navegar.

Protección Civil reiteró el llamado a la población para seguir las recomendaciones preventivas y consultar únicamente información emitida por fuentes oficiales ante la evolución de las condiciones meteorológicas.

JGH