Keiko Fujimori recibirá credenciales como presidenta electa de Perú el 15 de julio

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú entregará el próximo 15 de julio las credenciales a la fórmula presidencial encabezada por Keiko Fujimori, virtual ganadora de la segunda vuelta electoral.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, informó que la proclamación final de resultados está prevista para el 3 de julio, una vez que los 60 jurados electorales especiales concluyan las proclamaciones descentralizadas en todas las circunscripciones del país.

Con 99.887 por ciento del escrutinio, Fujimori registra 50.122 por ciento de los votos válidos, frente al 49.878 por ciento obtenido por el izquierdista Roberto Sánchez. La diferencia es de 44 mil 824 votos, margen que ya no podría revertirse debido a que quedan menos de 22 mil 200 sufragios pendientes por distribuir.

JNE entregará credenciales a Fujimori en julio

La ceremonia de entrega de credenciales se realizará el 15 de julio en el Gran Teatro Nacional, ubicado en el distrito limeño de San Borja.

Además de Keiko Fujimori, recibirán sus acreditaciones Luis Galarreta, como primer vicepresidente, y Miguel Torres, como segundo vicepresidente.

Noticia Destacada Keiko Fujimori promete respetar resultados en Perú pese a conteo rápido que favorece a Roberto Sánchez

Segunda vuelta en Perú tuvo resultado cerrado

La elección presidencial peruana se definió por un margen estrecho entre Fujimori y Sánchez, lo que mantuvo la atención sobre el avance del escrutinio.

Con los datos actuales, el JNE considera que la diferencia ya no puede modificarse de manera suficiente para cambiar el resultado.

Fuerza Popular tendrá la bancada más grande

El JNE también entregó este viernes las credenciales a los 130 parlamentarios electos en las elecciones generales del 12 de abril.

De acuerdo con el acta de proclamación, Fuerza Popular contará con 41 diputados en el próximo Congreso, seguido por Juntos por el Perú, con 32 legisladores.

El Presidente del JNE, Roberto Burneo, anunció que la entrega de credenciales para la fórmula presidencial que ha ganado las Elecciones Generales #EG2026 será el próximo 15 de julio, en el Teatro Nacional. pic.twitter.com/3E0SXQOyH9 — JNE Perú (@JNE_Peru) June 26, 2026

El Partido del Buen Gobierno tendrá 18 escaños, Renovación Popular 15, el Partido Cívico Obras 14 y Ahora Nación 10.

La composición legislativa será clave para el inicio del nuevo gobierno, especialmente ante el llamado del JNE a preservar el equilibrio institucional en Perú.

IO