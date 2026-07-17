Venezuela eleva a 5 mil 69 los muertos por los terremotos; miles continúan en campamentos de damnificados

El Gobierno de Venezuela actualizó el saldo de víctimas de los dos terremotos que sacudieron al país el pasado 24 de junio, al informar que la cifra de fallecidos aumentó a 5 mil 69 personas, mientras miles de familias continúan viviendo en campamentos improvisados tras perder sus viviendas.

La nueva cifra fue dada a conocer este viernes por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien también informó que el número de heridos permanece en 16 mil 740, mientras 17 mil 907 personas siguen sin un hogar como consecuencia de los sismos.

Las autoridades no han emitido una nueva actualización sobre las personas desaparecidas. En los primeros días posteriores al desastre se reportó que al menos 150 personas continuaban sin ser localizadas.

La Guaira permanece como la entidad con mayores afectaciones materiales y humanas, luego de los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que destruyeron edificios, viviendas e infraestructura.

La Guaira concentra a miles de damnificados tras los terremotos

En el estado de La Guaira fue instalado un campamento temporal conocido como "Ciudad Carpita", donde cientos de familias intentan reorganizar su vida mientras esperan una solución habitacional.

Las personas desplazadas ocupan tiendas de campaña instaladas en espacios abiertos y comparten servicios básicos como cocinas comunitarias, refrigeradores y áreas para el abastecimiento de agua.

Noticia Destacada ABC revela plan de administración temporal de EU en Venezuela tras terremotos; buscaría impulsar una transición política

Algunas familias también improvisaron actividades para enfrentar la nueva realidad, como el alquiler de lavadoras portátiles y la preparación colectiva de alimentos.

Habitantes del refugio señalaron que, pese a las pérdidas materiales y familiares, buscan mantener condiciones de higiene y organización mientras continúan las labores de recuperación.

Casi 18 mil personas siguen sin vivienda

De acuerdo con el balance oficial, 17 mil 907 personas permanecen desplazadas, aunque otras estimaciones gubernamentales indican que cerca de 21 mil afectados viven actualmente en campamentos distribuidos entre La Guaira y Caracas.

Las autoridades mantienen hospitales de campaña y brigadas médicas para atender a la población, principalmente con el objetivo de prevenir brotes de enfermedades respiratorias e intestinales.

Además, camiones cisterna abastecen diariamente de agua potable a los refugios temporales debido a las afectaciones en la infraestructura hidráulica.

Edificios colapsados y comunidades destruidas

El balance oficial indica que 185 edificaciones colapsaron en La Guaira, mientras alrededor de 900 inmuebles sufrieron daños de diversa magnitud.

En varios conjuntos habitacionales, los edificios presentaron desplazamientos estructurales y grietas que obligaron a su desalojo definitivo.

Aumenta a 5.069 la cifra de fallecidos en Venezuela. El balance oficial reporta 16.740 heridos, 17.907 personas sin vivienda y 190 edificaciones colapsadas. Las autoridades mantienen las labores de atención y asistencia a miles de afectados. pic.twitter.com/BxdowYcojC — JP+ (@jpmasespanol) July 17, 2026

Habitantes que perdieron sus viviendas narraron que el impacto emocional continúa siendo una de las principales dificultades tras la tragedia. Muchos recordaron a familiares y vecinos que fallecieron durante el desastre, mientras otros afirmaron que esperan permanecer el tiempo que sea necesario en los refugios hasta recuperar una vivienda.

Las autoridades venezolanas continúan con las labores de evaluación de daños, atención humanitaria y reconstrucción en las zonas afectadas, mientras miles de personas permanecen a la espera de soluciones permanentes para rehacer su vida después de uno de los desastres naturales más graves registrados recientemente en el país.

IO