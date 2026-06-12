Brote de ébola se expande en Congo; OMS alerta por nuevos casos y riesgo regional

El brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo continúa en expansión, tanto en número de casos como en alcance geográfico, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS), que anunció que mantendrá el apoyo al gobierno congoleño y a las comunidades afectadas para frenar la propagación.

De acuerdo con datos del Ministerio de Salud de la República Democrática del Congo, hasta el jueves se habían confirmado 676 casos, de los cuales 136 han terminado en fallecimiento. La mayor preocupación se concentra en la provincia de Ituri, considerada el principal foco del brote.

Olivier le Polain, jefe de la Unidad de Epidemiología de la OMS, señaló que casi todos los días se identifican contagios en nuevas zonas sanitarias, lo que sugiere que la magnitud real de la epidemia podría ser mayor a la detectada hasta ahora.

¿Dónde se expande el brote de ébola en Congo?

El brote afecta principalmente a zonas del este de la República Democrática del Congo, entre ellas Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur. Estas provincias enfrentan condiciones complejas por la movilidad constante de la población, la debilidad del sistema sanitario y la presencia de grupos armados.

La OMS advirtió que estos factores dificultan las labores de vigilancia, rastreo de contactos, atención médica y prevención de nuevos contagios.

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Aunque el personal sanitario local tiene experiencia en el manejo del ébola, la inseguridad en el terreno limita la respuesta y aumenta el riesgo de que haya casos sin detectar.

¿Por qué preocupa este brote de ébola?

El organismo internacional teme que el virus se propague hacia zonas más urbanas o cruce fronteras con mayor intensidad. El actual brote corresponde a la cepa Bundibugyo, perteneciente a la familia del ébola, para la cual no existe una vacuna ni un tratamiento específico.

En Uganda, considerado el segundo país con más contagios vinculados a esta emergencia, se han detectado 19 casos, incluidos 14 considerados importados desde la República Democrática del Congo. Entre ellos se reportan dos fallecimientos.

¿Qué acciones realiza la OMS ante la emergencia?

La OMS informó que está apoyando la respuesta en varios frentes, entre ellos el fortalecimiento de la vigilancia sanitaria, la ampliación de laboratorios, la participación comunitaria, la prevención de infecciones y la atención clínica.

Ebola Outbreak Update | as of 10 June 2026



Find the latest figures on the Bundibugyo Ebola virus disease reported in the DRC and Uganda.



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Situation Ebola | Au 10 juin 2026



Retrouvez les derniers chiffres de l'épidémie de la maladie à virus Ebola Bundibugyo en République… pic.twitter.com/OELa57wT8n — Africa CDC (@AfricaCDC) June 12, 2026

Sin embargo, Olivier le Polain reconoció que todavía existen puntos ciegos en zonas de alto riesgo. También señaló que aún no se conoce con precisión la tasa real de mortalidad ni todas las características clínicas de este brote.

La organización insistió en que el control de la epidemia dependerá de detectar casos con rapidez, reducir cadenas de transmisión y mantener la colaboración con comunidades locales en medio de un entorno marcado por la inseguridad.

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