Alertan por brote de ébola en Congo: podría convertirse en el peor de la historia y costar miles de millones de dólares

La expansión del brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) encendió las alarmas de las autoridades sanitarias africanas, que advierten que la emergencia podría alcanzar dimensiones históricas si no se fortalece de inmediato la respuesta internacional.

El director general de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (África CDC), Jean Kaseya, señaló que la actual epidemia tiene el potencial de superar algunos de los episodios más graves registrados en el continente durante las últimas décadas.

Más de 800 contagios y 192 fallecimientos

De acuerdo con cifras oficiales, el brote ha dejado hasta ahora más de 800 casos confirmados de la cepa Bundibugyo del virus del ébola, una variante para la que actualmente no existe una vacuna ni un tratamiento con eficacia comprobada.

Las autoridades sanitarias reportan además 192 muertes relacionadas con la enfermedad, mientras los contagios continúan expandiéndose en al menos tres provincias de la República Democrática del Congo.

La enfermedad se transmite a través del contacto con fluidos corporales de personas infectadas, incluso después del fallecimiento de los pacientes, lo que dificulta su control en comunidades con alta movilidad poblacional.

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África CDC advierte escenario similar al de África Occidental

Jean Kaseya alertó que, de mantenerse la tendencia actual, el brote podría alcanzar niveles comparables o incluso superiores a los registrados durante la crisis de ébola que afectó a Guinea, Liberia y Sierra Leona entre 2014 y 2016, considerada una de las peores emergencias sanitarias del continente.

Aquella epidemia provocó más de 11 mil fallecimientos y generó importantes impactos sociales y económicos en la región.

El funcionario también recordó el brote registrado en el este del Congo en 2018, aunque señaló que la actual situación presenta factores de riesgo que obligan a actuar con rapidez para evitar una escalada.

Financiamiento insuficiente preocupa a organismos internacionales

Las autoridades africanas reconocieron que uno de los principales obstáculos para contener la enfermedad es la falta de recursos financieros.

La Unión Africana había planteado la necesidad de reunir 518 millones de dólares durante los próximos seis meses para fortalecer las acciones de vigilancia epidemiológica, atención médica y control de contagios.

Sin embargo, el presidente de Burundi y actual titular de la presidencia de la Unión Africana, Evariste Ndayishimiye, informó que hasta el momento se han obtenido menos de 100 millones de dólares.

Kaseya advirtió que el costo de la emergencia podría multiplicarse si la respuesta internacional continúa retrasándose. Según sus estimaciones, la falta de financiamiento inmediato podría elevar las necesidades económicas a mil 500 millones de dólares en el corto plazo y hasta 7 mil 500 millones si la situación se agrava.

🚨 Stay informed | Ebola Outbreak Update | As of 14 June 2026



Find the latest figures on the Bundibugyo Ebola virus disease (BVD) reported in the DRC and Uganda.



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Situation Ebola | Au 14 juin 2026



Retrouvez les derniers chiffres de l'épidémie de la maladie à virus Ebola… pic.twitter.com/nbRF9uo9Wi — Africa CDC (@AfricaCDC) June 16, 2026

Temen que la epidemia se prolongue durante un año

Por separado, representantes de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja señalaron que la epidemia aún no alcanza su punto máximo de expansión.

Bruno Michon, director de operaciones del organismo humanitario en la región, indicó que los escenarios actuales apuntan a una crisis prolongada y estimó que la erradicación del brote podría tardar cerca de un año.

Las autoridades sanitarias internacionales mantienen el monitoreo constante de la situación mientras intensifican los llamados para movilizar recursos y evitar que el brote se convierta en una de las mayores emergencias de salud pública registradas en África.

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