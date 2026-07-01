Conductor atropella a aficionados en Zempoala tras triunfo de México; reportan al menos 5 heridos

Un conductor en presunto estado de ebriedad atropelló a varias personas durante los festejos por el triunfo de México frente a Ecuador en los 16avos de final del Mundial 2026, en Zempoala, Hidalgo.

Los hechos ocurrieron en la glorieta del fraccionamiento Los Viñedos, donde cientos de aficionados se reunieron para celebrar el pase de la Selección Mexicana. La concentración terminó en una agresión colectiva contra el automovilista, quien fue detenido por policías municipales.

¿Qué pasó en Zempoala durante los festejos de México?

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor embistió a varias personas que se encontraban en la glorieta del fraccionamiento Los Viñedos, uno de los puntos donde habitantes de Zempoala se reunieron tras el partido.

Medios locales señalaron que al menos cinco personas resultaron heridas, entre ellas una mujer de 27 años y su hijo de 6 años. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre el número de lesionados ni sobre su estado de salud.

Tras el atropellamiento, asistentes rodearon el vehículo e intentaron bajar al conductor. El hombre habría tratado de impedirlo con patadas y maniobras en reversa, lo que provocó un forcejeo con una persona que logró subir por el lado del copiloto.

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¿Qué ocurrió con el conductor?

El vehículo terminó en la glorieta, donde el conductor fue bajado por la fuerza. De acuerdo con los reportes, varias personas lo golpearon y lo desnudaron antes de la llegada de policías municipales.

Los agentes intervinieron para evitar que la agresión escalara y detuvieron al automovilista, quien fue señalado por los asistentes como presunto responsable del atropellamiento.

Hasta ahora no se ha informado si el conductor fue sometido a pruebas de alcoholemia ni qué delitos podrían imputársele.

⭕️🚨|| Este es el momento en que un hombre arrolla a una mujer y su hijo,durante los festejos en el fracc Viñedos en #Zempoala por el triunfo de la selección mexicana la noche fe este martes, la multitud destrozó el vehículo, agredió al sujeto y y lo retuvo hasta que fue… pic.twitter.com/L2kwjgFRnB — Punto por punto (@puntoporpuntomx) July 1, 2026

¿Por qué el caso recuerda al atropellamiento en Cabo San Lucas?

El hecho en Hidalgo ocurrió después de otro atropellamiento masivo registrado en Cabo San Lucas, Baja California Sur, también durante festejos por la Selección Mexicana. En ese caso, 17 personas resultaron heridas y el conductor murió días después por los golpes recibidos tras el incidente.

Ambos casos encendieron alertas sobre la seguridad en celebraciones masivas, especialmente cuando peatones y vehículos comparten vialidades sin cierres preventivos.

Las autoridades locales deberán esclarecer cómo ocurrió el atropellamiento en Zempoala, definir responsabilidades y confirmar el estado de salud de las personas lesionadas.

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