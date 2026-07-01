Remesas a México suben 2.8% y llegan a 25 mil 287 millones de dólares entre enero y mayo

México recibió 25 mil 287 millones de dólares por remesas entre enero y mayo de 2026, lo que representó un aumento anual de 2.8 por ciento, informó este miércoles el Banco de México (Banxico).

El dato marca una recuperación en el envío de dinero desde el extranjero, luego de la caída registrada durante 2025, cuando las remesas cerraron con su primer retroceso anual después de más de una década de crecimiento continuo.

¿Cuánto dinero recibió México por remesas en 2026?

De acuerdo con Banxico, en los primeros cinco meses del año llegaron al país 520 millones de dólares más que en el mismo periodo de 2025, cuando se captaron 24 mil 588 millones de dólares.

Aunque el monto total aumentó, el número de operaciones bajó 2.3 por ciento, al ubicarse en 62.99 millones. La mayoría de los envíos se realizó por canales digitales, pues 99.2 por ciento de las remesas llegaron mediante transferencias electrónicas.

Tan solo en mayo, México captó 5 mil 611 millones de dólares, un avance anual de 3.8 por ciento. Frente a abril, el incremento fue de 6.7 por ciento.

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¿De cuánto fue el envío promedio de remesas?

Durante mayo, el monto promedio por envío llegó a 404 dólares, lo que significó un aumento anual de 5.6 por ciento. En contraste, el número de operaciones del mes bajó 1.7 por ciento, hasta 13.9 millones de transacciones.

Esto muestra que los migrantes enviaron dinero con menor frecuencia, pero con montos más altos por operación. Las remesas se mantienen como una fuente clave de ingresos para millones de hogares mexicanos y representan cerca del 4 por ciento del Producto Interno Bruto.

¿Por qué son relevantes las remesas para México?

Las remesas son una de las principales fuentes de divisas del país y México se mantiene como el segundo mayor receptor global, solo detrás de India.

Durante 2025, el país recibió 61 mil 791 millones de dólares, una caída anual de 4.6 por ciento. Ese retroceso ocurrió en medio del endurecimiento de políticas migratorias en Estados Unidos y nuevas medidas sobre envíos de dinero.

El monto de las #remesas enviadas a México durante mayo 2026 fue de 5,611 millones de dólares. 🌐 Consulta los detalles aquí: https://t.co/nEVTWZqBx4 pic.twitter.com/DYQTANskF7 — Banco de México (@Banxico) July 1, 2026

En julio de 2025, Estados Unidos anunció un impuesto de 1 por ciento a ciertas remesas enviadas en efectivo, giros postales, cheques de caja y otros instrumentos similares. El Gobierno de México respondió con un programa para reembolsar ese costo a connacionales y criticó la medida al considerarla contraria al tratado bilateral contra la doble tributación.

El nuevo reporte de Banxico llega en un contexto de bajo crecimiento económico, luego de que el PIB mexicano retrocedió 0.6 por ciento durante el primer trimestre de 2026.

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