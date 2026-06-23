Reino Unido se integra al TIPAT y abre nuevas oportunidades para México en comercio, inversión y exportaciones

Las secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía informaron que este 22 de junio entró en vigor la incorporación del Reino Unido al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), luego de que México concluyera el proceso de ratificación correspondiente.

Con este paso, México y el Reino Unido podrán aplicar de manera recíproca las disposiciones previstas en el acuerdo comercial, lo que representa una nueva etapa en la relación económica bilateral y amplía el acceso a mercados estratégicos en distintas regiones del mundo.

El TIPAT es uno de los acuerdos comerciales más relevantes a nivel internacional y actualmente reúne a 12 economías de América, Asia, Oceanía y Europa. México forma parte de este bloque desde su entrada en vigor en diciembre de 2018, como uno de los países fundadores del mecanismo.

Comercio bilateral podría fortalecerse con eliminación de aranceles

La incorporación británica al tratado permitirá una mayor integración comercial entre ambos países mediante la reducción y eliminación de aranceles para una amplia gama de productos industriales y agroalimentarios.

Actualmente, el intercambio comercial entre México y el Reino Unido se concentra en bienes de alto valor agregado, entre ellos maquinaria, equipo industrial, vehículos y autopartes. Con la entrada en vigor de las nuevas disposiciones, se espera una expansión de las exportaciones y una mayor diversificación de mercados para las empresas mexicanas.

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Además, las reglas de acumulación de origen contempladas en el TIPAT facilitarán una integración más profunda de las cadenas productivas entre los países miembros, fortaleciendo la competitividad regional.

Sectores estratégicos del Plan México podrían beneficiarse

Las dependencias federales señalaron que el acuerdo puede contribuir al fortalecimiento de industrias consideradas prioritarias dentro de la estrategia de desarrollo económico nacional.

Entre los sectores con potencial de crecimiento destacan el automotriz, el aeroespacial y el farmacéutico, actividades que podrían atraer nuevas inversiones, impulsar la transferencia tecnológica y aumentar la capacidad productiva instalada en territorio mexicano.

Asimismo, la ampliación del acceso preferencial al mercado británico podría generar nuevas oportunidades para empresas exportadoras interesadas en incrementar su presencia en Europa.

México fortalece su posición en el comercio global

La entrada en vigor de la adhesión británica ocurre en un contexto internacional marcado por la reorganización de cadenas globales de suministro y la búsqueda de nuevos mercados para el comercio y la inversión.

COMUNICADO CONJUNTO. "Tras la ratificación de México, el Reino Unido se adhiere al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT)." https://t.co/4829Af7K80" pic.twitter.com/rZOf7b0ROe — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 23, 2026

En este escenario, el gobierno mexicano considera que el TIPAT fortalece la posición del país como plataforma estratégica para los negocios internacionales, al conectar a empresas e inversionistas con mercados de América, Asia-Pacífico y Europa bajo un mismo marco regulatorio.

De acuerdo con cifras oficiales, el intercambio comercial entre México y el Reino Unido alcanzó los 6 mil 293 millones de dólares durante 2025. Con la plena aplicación del tratado, ambas naciones esperan ampliar los flujos de comercio e inversión y consolidar una relación económica de largo plazo en sectores clave para el crecimiento y la competitividad.

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