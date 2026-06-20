Keir Starmer enfrenta presión interna en el Partido Laborista y rumores sobre posible salida del gobierno en Reino Unido

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, enfrenta una creciente presión política interna en medio de versiones que apuntan a una eventual dimisión o a la presentación de un calendario de salida del cargo, según reportes de medios británicos.

De acuerdo con información difundida por The Observer, el mandatario habría estado evaluando durante el fin de semana su futuro político, en un contexto de tensiones crecientes dentro del Partido Laborista.

Sin embargo, fuentes del gobierno han rechazado que exista una decisión tomada y aseguran que Starmer continúa concentrado en sus funciones como jefe de gobierno.

La incertidumbre se intensificó tras recientes movimientos políticos que han reconfigurado el equilibrio interno del laborismo, particularmente luego del regreso de figuras de alto perfil al Parlamento y el fortalecimiento de sectores críticos dentro de la bancada oficialista.

División interna en el Partido Laborista aumenta la presión política

El debate interno se ha agudizado después de que más de un centenar de diputados laboristas solicitaran públicamente a Starmer que defina una ruta de salida o renuncie al liderazgo del partido.

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Entre los actores políticos que han ganado relevancia en este contexto se encuentra Andy Burnham, quien tras obtener una victoria electoral reciente y regresar al Parlamento británico, ha sido señalado como una posible figura capaz de disputar el liderazgo del Partido Laborista.

Burnham ha declarado que buscará “aprovechar la oportunidad” para impulsar cambios en el país, lo que ha alimentado especulaciones sobre una eventual contienda interna por el control del partido y, eventualmente, del gobierno.

En respuesta, Starmer ha reiterado que no tiene intención de abandonar el cargo y que competiría en caso de abrirse un proceso interno de liderazgo. También ha advertido que una disputa de este tipo podría profundizar las divisiones dentro del laborismo en un momento de debilidad económica y caída en el apoyo electoral.

Protestas y debate sobre el futuro del Reino Unido tras el Brexit

La crisis política coincide con un ambiente social marcado por nuevas movilizaciones en Londres. Aproximadamente mil 500 personas marcharon en el centro de la capital británica para exigir el regreso del Reino Unido a la Unión Europea, en el contexto del décimo aniversario del referéndum del Brexit.

Los manifestantes recorrieron zonas cercanas al Parlamento con pancartas y consignas que cuestionan los efectos económicos de la salida del bloque europeo. Argumentan que el Brexit ha contribuido al aumento del costo de vida y a la reducción de oportunidades laborales, especialmente para los jóvenes.

En paralelo, dentro del propio Partido Laborista se mantiene un debate abierto sobre la relación futura con Bruselas. Mientras algunos sectores plantean un acercamiento económico más estrecho, otros incluso han comenzado a discutir la posibilidad de revertir parcialmente el Brexit, aunque sin una postura oficial del gobierno.

BREAKING: British Prime Minister Keir Starmer is expected to resign on Monday and outline a timetable for his departure, according to UK media reports.



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Un escenario político marcado por la incertidumbre

El entorno político británico se complica además por el avance de fuerzas opositoras como Reform UK y por el bajo crecimiento económico proyectado, que oscila entre 0.8 y 0.9 por ciento para este año.

En este contexto, los rumores sobre la continuidad de Starmer reflejan una crisis que trasciende lo partidista, evidenciando tensiones estructurales en el liderazgo político del Reino Unido y en su estrategia económica posterior al Brexit.

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