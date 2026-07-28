Mérida presenta la agenda del Mes de la Juventud 2026 con ferias de empleo, emprendimiento y salud mental

La presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada, presentó la agenda del Mes de la Juventud 2026, un programa que busca fortalecer el desarrollo integral de las y los jóvenes mediante actividades enfocadas en el empleo, el emprendimiento, la salud emocional, la cultura, el deporte y la participación ciudadana.

La alcaldesa destacó que el Ayuntamiento mantiene una estrategia permanente para ampliar las oportunidades de este sector de la población, mediante programas de capacitación, aprendizaje de idiomas, atención psicológica y la creación de espacios públicos seguros donde puedan estudiar, convivir y desarrollar proyectos personales.

Amplio abanico de eventos

Durante agosto se tendrá un calendario de actividades gratuitas que comenzará con la Feria de Juventudes Emprendedoras y la Cruzada Forestal por la Juventud. Luego se realizará la feria laboral Mi Primera Chamba, además de jornadas de recuperación de espacios públicos, batallas de freestyle, una clase masiva de yoga y la entrega del Mérito Municipal de las Juventudes.

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El director de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza, Arturo León Itzá, señaló que estas acciones buscan consolidar una ciudad con mayores oportunidades para las nuevas generaciones, y recordó que todo el año hay programas permanentes para impulsar su crecimiento académico, laboral y social.

Entre las principales políticas impulsadas por la administración municipal destaca la atención a la salud mental, una de las principales demandas identificadas por los propios jóvenes al inicio del gobierno. Actualmente el Ayuntamiento ofrece atención psicológica gratuita en 19 espacios distribuidos entre centros Alma Nova y módulos médicos en colonias y comisarías.

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La estrategia también contempla el fortalecimiento de la formación académica mediante la Academia Municipal de Inglés, que ha beneficiado a más de 3 mil 800 estudiantes, así como la creación de espacios de trabajo colaborativo con Internet de alta velocidad. A ello se suma la recuperación de parques, espacios deportivos, nuevos domos y la modernización del alumbrado público.

Además, el programa Mérida Me Motiva ha permitido que más de 600 jóvenes participen en jornadas de voluntariado para mejorar espacios comunitarios y apoyar a personas adultas mayores.