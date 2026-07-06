Hamás disuelve gobierno en Gaza y abre paso a una administración tecnócrata tras alto el fuego

Hamás anunció la disolución del organismo que administraba la Franja de Gaza desde hace años, en una decisión que busca facilitar el traspaso de funciones civiles a una nueva administración tecnócrata creada tras el alto el fuego con Israel.

El movimiento palestino, que gobierna de facto Gaza desde 2007, informó que el presidente del comité de emergencia, Mohammed al Farra, presentó su dimisión y que el órgano quedó oficialmente disuelto.

¿Qué decidió Hamás sobre el gobierno de Gaza?

Ismail al Thawabta, responsable de la oficina de comunicación del Gobierno de Hamás, confirmó que la disolución del comité forma parte del proceso de transición hacia el Comité Nacional para la Administración de Gaza.

Este nuevo órgano fue creado durante las negociaciones impulsadas por la Junta para la Paz, promovida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que derivaron en el alto el fuego alcanzado en octubre de 2025.

La medida abre la puerta para que el nuevo comité asuma la gestión civil del enclave, incluidas tareas administrativas y de gobierno.

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¿Hamás dejará el control de la Franja de Gaza?

Hamás aseguró que está dispuesto a transferir sus responsabilidades de gobierno al nuevo comité para garantizar el éxito de la transición.

El portavoz del grupo, Hazem Qassem, afirmó que la decisión busca eliminar los argumentos usados por Israel para mantener su ofensiva militar en Gaza.

Sin embargo, el futuro político del enclave sigue condicionado por uno de los puntos más delicados de la negociación: el desarme del brazo armado de Hamás.

#Hamas ha anunciado la disolución del órgano de gobierno en la #FranjadeGaza, que controlaba desde 2007. https://t.co/h2X09FdnQ5 — Vatican News (@vaticannews_es) July 6, 2026

¿Qué falta por resolver tras el alto el fuego?

Aunque la disolución del comité representa un cambio institucional relevante, aún no existe un acuerdo definitivo sobre la seguridad en Gaza ni sobre el futuro militar de Hamás.

La nueva administración tecnócrata deberá asumir funciones en un territorio marcado por la destrucción, la crisis humanitaria y la presión internacional para estabilizar el enclave después del alto el fuego.

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